Alkoholbeichte von Demi

02. Oktober 2017 09:30 Mutige Worte von Demi Lovato! Die Schauspielerin und Sängerin verrät jetzt, was sie dazu gebracht hat, von ihrer Alkoholsucht loszukommen.

Demi Lovato bekam von ihren Eltern ein Ultimatum



Demi Lovato war ein Disney-Star. Man kannte sie nur lächelnd, fröhlich und brav - bis zu dem einen Tag im Jahr 2010, als die damals 18-Jährige am Flughafen auf ihre Tänzerin los ging und anschließend in eine Klinik eingeliefert wurde. Erst da erfuhren die Fans, wie schlecht es Demi Lovato ging. Sie hatte Bulemie, Depressionen, trank Alkohol und nahm Drogen. Die Chance in der Klinik nutze sie, um gesund zu werden. Und ein bestimmtes Erlebnis half ihr dabeisagt sie.Bis heute findet sie es am schwersten, die Finger vo Alkohol zu lassen.Doch Demi Lovato kämpft und versucht heute mit Sport einen Ausgleich zu finden.