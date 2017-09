Angst um Sarah Lombardi

20. September 2017 11:17 Sarah Lombardi spricht fas erste Mal über ihre wahren Gefühle. Ihr geht es schon lange nicht gut. Jetzt hilft ihr ein Psychologe!

Hat DSDS Sarah krank gemacht?



Schon seit ihrer Teilnahme bei DSDS im Jahr 2011 kämpft Sarah mit Problemen. In der RTL2-Doku „Echt Familie – Das sind wir!“ (montags, 20.15 Uhr) offenbart sie das erste Mal ihre Sorgen. Sarah hat Existenzängste und einen starken Konrollzwang. Vor allem im Haus, dass sie mit Pietro baute, fühlte sie sich immer unwohl.Sarah verrät in der TV-Show unter Tränen:Seit sie bei DSDS 2011 so präsent im TV zu sehen war und seitdem auch in der Öffentlichkeit steht, sind die Probleme, die sie schon früher hatte, stärker geworden. Sie hat immer Angst, nicht pefekt zu sein. Unterstützung bekommt sie jetzt von einem Psychologen und ihrer Familie. Wir hoffen, dass es Sarah Lombardi bald besser geht.