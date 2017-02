Bachelorette Anna Hofbauer und Marvin Albrecht: Trennung

02. Februar 2017 08:53 Ist das ein schlechtes Omen für den neuen

Ist das ein schlechtes Omen für den neuen Bachelor 2017 ? Denn ausgerechnet zum Start der neuen Bachelor-Staffel bei RTL wurde nun bekannt, dass sich das TV-Traumpaar Anna Hofbauer und Marvin Albrecht getrennt hat. Gegenüber Bild bestätigt die ehemalige Bachelorette die Trennung von ihrem Auserwählten Marvin, mit dem sie fast drei Jahre glücklich liiert war und damit für viele den Beweis lieferte, dass man im TV tatsächlich die wahre Liebe finden kann!

Anzeige

Anna Hofbauer über die Gründe für die Trennung von Marvin

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



"Natürlich ist die Situation nicht ganz leicht, aber mir geht es so weit gut. Wir gehen nicht im Bösen auseinander", sagt die ehemalige Bachelorette Anna Hofbauer gegenüberzur Trennung von Marvin Albrecht. Und auch zu den Gründen äußerte sie sich: "Es gab verschiedene Gründe, warum ich mich von Marvin getrennt habe. Zum einen glaube ich, dass auf unserer Beziehung immer ein gewisser öffentlicher Druck lag. Wir waren nun mal das einzige Paar, das nach der Sendung ernsthaft glücklich miteinander war."Die Trennung von Anna und Marvin kommt für viele sehr überraschend, denn sie galten als echtes Traumpaar. Auch nach der Kuppelshow hielten die beiden immer fest zusammen. Ertanzten sich sogar den Sieg bei der RTL-Tanzshow Stepping Out. Anna ist für Marvin außerdem extra nach Düsseldorf gezogen. Und sogar von Hochzeit war immer wieder die Rede. Die Trennung kommt nun also völlig unerwartet. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Liebescomeback?!