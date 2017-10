Bekommt Ed Sheeran 85,5 Mio. Euro?

02. Oktober 2017 10:31

Ed Sheeran war obdachlos



Ed Sheeran ist so gefragt, dass er bei seiner nächsten Tour keine Arenen mehr füllt, sondern riesige Stadien. In den USA wird er 30 Shows geben und jeden Abend vor mindestens 70.000 Personen singen. Wahnsinn.Ob der Sänger das fassen kann? Vor seinen Durchbruch war er so pleite, dass er seine Musikschule mnicht mehr besuchen konnte und sogsr 2 Jahre lang keinen festen Wohsitz hatte.Auch in Zügen unf Ubahnen schlief er, süielte Songs für die Passagiere und sammelte so eon bisschen Geld. Zu Glück hatte er damals wahre Freunde:. 2011 twitterte er mit seinem jetzigen Account: "Crazy, dass derselbe Mann nur 6 Jahre später ein Weltstar ist!