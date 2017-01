Berlin Fashion Week 2017: Bilder der Stars

18. Januar 2017 10:58 Vom 17. bis zum 20. Januar 2017 steht Berlin ganz im Zeichen der Mode. Der Startschuss für die Berlin Fashion Week 2017 ist gefallen und die Stars strömen in die deutsche Hauptstadt, um die neuesten Kreationen der Modedesigner zu bewundern, sich auf dem roten Teppich zu präsentieren oder auf Promi-Partys abzufeiern. Bisher wurden bereits Bill Kaulitz, Sarah Lombardi, Cathy Hummels, Tim Oliver Schultz und natürlich auch jede Menge ehemalige GNTM-Kandidatinnen gesichtet. Wir zeigen dir, welche Stars sich auf FWB tummeln!

Berlin Fashion Week 2017: Fotos der Stars



Wenn in Berlin die Fashion Week steigt ist die Promi-Dichte in der Hauptstadt ziemlich hoch. Viele Stars und Sternchen strömen zu den Fashion Shows, um sich auf dem roten Teppich zu präsentieren und die neuesten Kreationen der Modedesigner zu bestaunen. Auch Sarah Lombardi ist aktuell in Berlin unterwegs, wie auch die Kaulitz-Zwillinge, Cathy Hummels, Ann-Kathrin Brömmel und viele ehemalige GNTM-Kandidatinnen. Klick dich hier durch die Bilder aus Berlin:Und nicht nur auf den roten Teppichen und in den Front Rows tummeln sich die Stars, auch auf den Laufstegen der Designer erblickt man immer wieder bekannte Gesichter. So zum Beispiel Sami Slimani, der gemeinsam mit seiner Schwester Lamiya bei Riani laufen durfte oder Stefanie Giesinger, die bei Maybelline als Model gebucht war!