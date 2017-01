Brooklyn Beckham datet Sofia Richie

Brooklyn Beckham und Sofia Richie wurden gemeinsam beim Bowling in London gesichtet (Bild: Getty Images)

Brooklyn Beckham lässt nichts anbrennen und hat einen guten Schlag bei den Mädels. Nach der Trennung von Schauspielerin Chloe Grace Moretz im letzten Jahr, wurde er vor einiger Zeit bei Dates mit dem deutschen Model Adrienne Juliger gesichtet. Doch daraus wurde offensichtlich nichts. Jetzt hat Brooklyn offensichtlich Gefallen an der Ex von Justin Bieber gefunden. Der Beckham-Spross und das Model Sofia Richie wurden nämlich von Paparazzi bei einem Date in London geknipst. Und man muss schon sagen: Ein süßes Paar würden die beiden auf jeden Fall abgeben.

War Brooklyn Beckham der Grund für das Liebes-Aus mit Justin?

Schon länger kursierten Gerüchte durch die Medien, Brooklyn Beckham würde mit Sofia Richie, der Tochter von Sänger Lionel Richie, anbandeln. Nun wurden die beiden tatsächlich bei einem Date in London von Paparazzi geknipst - leider dürfen wir aus rechtlichen Gründen die Fotos nicht zeigen. Darauf zu sehen: Brooklyn und Sofia steigen nach einem Bowling-Date gemeinsam auf den Rücksitz einer Limousine und fahren davon.Die beiden kennen sich schon länger und glaubt man den neuesten Gerüchten, dann soll Brooks nicht unschuldig an Sofias Trennung von Justin Bieber gewesen sein. Es heißt, Justin wäre damals gar nicht einverstanden gewesen, dass sich Sofia und Brooklyn immer SMS schreiben würden. Scheint ganz so, dass Biebs da den richtigen Riecher gehabt hat. Wir sind gespannt, ob es bald zu einem offiziellen Liebes-Outing kommt!