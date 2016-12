Cruz Beckham: Erstes Musikvideo "If Everyday Was Christmas"

21. Dezember 2016 08:54 Er wird schon Cruz Beckham. Jetzt hat der 11-Jährige sein erstes Musikvideo zum Weihnachtssong "If Everyday Was Christmas" veröffentlicht und das ist ein richtig süßer Familienfilm geworden. Seine Geschwister Er wird schon als neuer Justin Bieber gefeiert - der jüngste Sohn der Beckham-Familie,Jetzt hat der 11-Jährige sein erstes Musikvideo zum Weihnachtssongveröffentlicht und das ist ein richtig süßer Familienfilm geworden. Seine Geschwister Brooklyn (17), Romeo (14) und Harper (5) sind im Musikclip zu sehen und auch Papa David hat einen kurzen Auftritt. Einfach megasüß!

Cruz Beckham ist bei Justin Biebers Manager Scooter Braun unter Vertrag

Nur Mama Victoria fehlt im Musikclip

Weihnachten bei den Stars



Cruz Beckham könnte wirklich ein ganz Großer werden, die Weichen sind auf jeden Fall schon mal gestellt. Er hat eine bezaubernde Stimme, ist schon jetzt ein Mädchenschwarm und ist nun sogar bei Justin Biebers Manager Scooter Braun unter Vertrag. Von ihm werden wir in Zukunft also sicher noch mehr zu hören bekommen. Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlichte der 11-Jährige nun auch sein erstes Musikvideo zum Song "If Everyday Was Christmas". Die Einnahmen des Weihnachtssongs kassiert der Beckham-Spross übrigens nicht selbst, sondern spendet sie an die Charity-Organisation 'Global’s Make Some Noise'. Das ist doch mal eine tolle Weihnachtsaktion!Nur eine fehlt in Cruz Beckhams erstem Musikvideo - Mama Victoria. Aber auch die ist sicher mächtig stolz auf ihren Sohn, der schon mit elf Jahren Mädchenherzen zum Schmelzen bringt. Erst kürzlich postete Victoria Beckham das Cover der ersten Single ihres Sohnes auf Instagram.