Dagi Bee in "Wishlist"

29. August 2017 09:24 Schon in Staffel 1 der Webserie spielte Dagi Bee eine kleine Rolle. Nun hat sie verkündet, dass sie auch in Staffel 2 dabei ist. Ob ihre Rolle diesmal sogar größer wird?

Dagi Bee war krank am Set



Die Mystery-Serie „Wishlist“, die von ARD und ZDF zwar produziert wird, aber auf YouTube ausgestrahlt wird, geht in die nächste Runde. Dagi Bee, die in der Serie Angie, die Freundin des Vaters von der Hauptfigur Mira spielt, ist ebenfalls wieder dabei.Dagi Bee war am ersten Drehtag krank. Sie hatte Halsweh und schleppte eine Grippe mit sich rum. Wir hoffen, dass es ihr bald besser geht und sie den Dreh gut durchsteht. Und wir sind natürlich super gespannt auf die neuen Folgen.