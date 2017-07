11. Juli 2017 13:06 Schon im September 2017 wirbeln Schauspieler, Sportler, Models und Sänger wieder über die "Dance Dance Dance"-Bühne bei RTL. Jetzt kam heraus, wer alles an der großen Promi-Tanzshow teilnehmen wird.

Hier ist die Liste der "Dance Dance Dance"-Promis 2017:



Dance Dance Dance 2017 - Jury

Wie Bild PLUS jetzt berichtete stehen die Teilnehmer der diesjährigen und damit zweiten Staffel von "Dance Dance Dance" bereits fest. Und neben Luca Hänni und Prince Damien sind tatsächlich auch noch ein paar andere Überraschungen dabei!Mirja du Mont ("Anna und die Liebe") und Jo Weil ("Alles was zählt")Sandy Mölling ("No Angels") und Bahar Kizil ("Monrose")Christine Neubauer und Gedeon BurkhardMarcel Nguyen und Andreas Bretschneider Luca Hänni (Sieger 2012) und Prince Damien (Sieger 2016) Aminata Sanogo (GNTM 2014-Kandidatin) und Marc EggersDas kann ja was werden! Ab September 2017 tanzen die Stars wieder um die Wette und versuchen ihre beste Imitation berühmter Tanz- und Filmszenen auf's Parkett zu bringen.Eine wichtige Frage stellt sich noch: Wer wird in diesem Jahr in der Jury sitzen? Tatsächlich gibt es nur einen Wechsel. Für Sophia Thomalla wird Ruth Moschner den Tanzstil der Kollegen bewerten. An ihrer Seite sitzen, wir bereits in der ersten Staffelund