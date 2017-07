Daniele Negroni - neue Single!

03. Juli 2017 09:07 Das Warten hat ein Ende! Am 07. Juli 2017 kommt die neue Single von Daniele Negroni. Und wir haben schon mal den Video-Teaser und alles was ihr sonst über "Balloons Full Of Water", den Sommerhit von Daniele Negroni wissen müsst...

#BFOW - die neue EP von Daniele Negroni!

Das sagt Daniele über seine neue Single

Mit "" kurzfeiertendlich sein Comeback. Die EP kommt am 07. Juli 2017 heraus. Auf ihr findet ihr fünf Tracks unter anderem "". Dazu veröffentlichte Daniele bereits auf Facebook einen Video-Teaser, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen."Ich liebe diesen Song, die Hook-Melodie habe ich selbst mitgeschrieben und dieser Song darf auf keiner Beachparty fehlen. Ich hoffe die Leute spüren den Sommer-Vibe und der Song bleibt im Ohr. Wenn man sich nur die Gitarren anhört – Wahnsinn", sagtüber seine neuen Song "". Das kann ja nur gut werden.