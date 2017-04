Das denkt Harry Styles heute über die Beziehung mit Taylor Swift

19. April 2017 10:52 Im Jahr 2012 waren Harry Styles und Taylor Swift für einige Monate ein Paar. 2013 war die Liebe schon wieder verflogen, inzwischen sind also einige Jahre vergangen, in denen die beiden nun Bilanz ziehen können. Und genau das hat Harry Styles nun für die neue Coverstory im Interview mit dem 'Rolling Stone' getan. Darin verrät er, wie er rückblickend die Beziehung mit Taylor Swift sieht und was damals ihre größten Probleme waren.

Das sagt Harry über die Beziehung zu Taylor

Das sagt Harry zu Taylors Trennungssongs



"Wenn ich Fotos von diesem Tag sehe, denke ich: Beziehungen sind in jedem Alter schwierig. Erschwerend kommt noch dazu, dass du mit 18 noch nicht wirklich verstehst, wie das alles funktioniert", sagt Harry Styles im Interview mit demund bezieht sich dabei auf Paparazzi-Fotos von ihm, auf denen er bei einem Date mit Taylor Swift im New Yorker Central Park zu sehen ist. Das war im Jahr 2012 und damals konnten sich die frisch Verliebten nie unbeobachtet treffen. Immer und überall wurden sie von Fotografen und Fans belagert. Nicht einfach und sicher auch ein Grund, warum die Beziehung am Ende scheiterte.Ihren Trennungsschmerz verarbeitete Taylor Swift in den Songsund "Out of the Woods", auch wenn sie das nie öffentlich zugeben wollte. Harry sagt dazu im Interview: "Ich weiß nicht, ob sie von mir handeln oder nicht. Aber das Problem ist, sie ist so gut, dass sie [die Lieder] überall sind. Ich schreibe über meine Erfahrungen; jeder macht das. Ich bin glücklich, wenn das alles dabei half, die Songs zu schreiben. Es ist eben das, was dein Herz berührt. Diese Sachen sind am schwesten zu erzählen und es sind die Sachen, über die ich am am wenigsten spreche. Das ist der Teil, der nur zwei Leute etwas angeht. Ich werde nie rausgehen und jedem alles erzählen." Und am Ende gibt's sogar noch ein 'Dankeschön' von Harry an Taylor: "Jemand Neues zu treffen, diese Erfahrungen mit ihm zu teilen, ist der beste Scheiß überhaupt. Also dankeschön."