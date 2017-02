Der Bachelor am 1.2.2017: So lief die erste Folge

01. Februar 2017 22:36 Die Herzen schlagen schneller: 22 Damen haben endlich ihren Traummann kennengelernt. Die Herzen schlagen schneller: 22 Damen haben endlich ihren Traummann kennengelernt. Der Bachelor 2017 ist bei RTL gestartet: Wir verraten euch, wie die erste Folge am 1.2.2017 lief. Zum Auftakt musste das aktuelle Bachelor-Modell Sebastian Pannek zwar noch nicht in die Tiefe gehen. Aber es ist eine ziemlich krasse Leistung, sich die Namen von 22 potentiellen Geliebten zu merken, von denen eine schöner als die andere ist und alle ziemlich aufgeregt sind. In einer schwülen Florida-Nacht konnte sich der TV-Junggeselle erstmal einen Überblick verschaffen: eine Bewerberin hatte es ihm besonders angetan, vier Damen mussten ohne Rose gleich wieder nach Hause stöckeln. Lies hier alles zur Auftaktfolge von Der Bachelor 2017.

Die ganz großenblieben beim Auftakt von(noch) aus. Dafür war aber auch gar keine Zeit. Immerhin musste Kuppelsender RTLüber den roten Teppich zu Sebastian Pannek schicken. Vom Kölner Junggesellen waren die Damen mindestens genauso angetan, wie von den aufregenden Sehenswürdigkeiten in, wo diesteht.Unter derkocht der Ozean, vor allem wenn der Bachelor seinen heißen Body in die Wellen legt – da werden die Mädels ganz kirre. Aber zunächst einmal mussten sie den ersten Stotterstolperstein meistern und die Begrüßung durchunfallfrei hinkriegen. Das gelang in der ersten Folge der Kuppelshow nicht allen;vergaß ihren poetischen Namen, und. Die Tränen wirkten echt, was der BWL-Studentin sogar etwas einbrachte, wovon die Konkurrentinnen nur träumen konnten.Die Wolfsburger Heulsusevon Sebastian Pannek nämlich d- und zwar noch vor der finalen Rosenvergabe. Während die anderen 21 Mädels zittern mussten, war Anna also safe: In die nächste Runde schafften es unter anderem die leichtund die. Auch wenn der Bachelor noch gar keine Zeit hatte, sich mit allen Damen zu unterhalten; dafür war die Zeit zu knapp.Immerhin hat er sich mit ein paar Mädels schon in der Auftaktfolge zu Vier-"Du hast so schöne"-Augen-Gesprächen zurückgezogen und sich dabei immer mal. Passiert ist dabei freilich noch nichts, außer dassund übergefachsimpelt wurde. Auch derist ausbaufähig.Dann sind. Die haben schon in der ersten Folge vom Bachelor keine Rose bekommen.