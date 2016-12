Der Winnetou von RTL: Alles über Newcomer Nik Xhelilaj

20. Dezember 2016 18:30 So heiß war Winnetou noch nie: Schauspieler Nik Xhelilaj spielt den Apachen-Häuptling in den drei "Winnetou"-Neuverfilmugnen von RTL. Der albanische Newcomer zeigt dabei ziemlich viel nackte Haut. Mit dem durchtrainierten Hauptdarsteller wird Weihnachten im So heiß war Winnetou noch nie: Schauspieler Nik Xhelilaj spielt den Apachen-Häuptling in den drei "Winnetou"-Neuverfilmugnen von RTL. Der albanische Newcomer zeigt dabei ziemlich viel nackte Haut. Mit dem durchtrainierten Hauptdarsteller wird Weihnachten im Fernsehen ein echter Hingucker: Alles über Nik Xhelila! Sein Beziehungsstatus, seine Karriere, sein Umzug nach Berlin. So ist der Winnetou-Darsteller privat.

Hat Nik Xhelilaj eine Freundin?

Fotos: RTL / Jens Koch, Nikola Predovic

"Nein", sagt der sympathische Winnetou-Darsteller. Dabei hat der Newcomer, der mit den neuen Karl-May-Verfilmungen von RTL zum Star wurde, einiges zu bieten. Zu Beispiel einen Sixpack, der viele Mädchen träumen und viele Jungs neidisch werden lässt.So viel nackte Haut wie er zeigte Winnetou noch nie. Dafür war harte Arbeit nötig: Neben einem täglichen harten Fitnessprogramm während der Drehbarbeiten musste Nik Xhelilaj auch eine spezielle Diät mit viel Eiweiß machen.In Deutschland ist Nik Xhelilaj noch unbekannt, in seiner Heimat Albanien aber längst ein Star.Eigentlich wollten seine Eltern, dass er zumgeht. Mit 14 Jahren gung Nik auch kurz auf eine Militärschule, später wollte erund landete schließlich an einerNik ist ein echtesund spricht neben albanisch auch türkisch, englisch und italienisch. Bei den "Winnetou"-Dreharbeiten hat Nik natürlich auch ein wenig deutsch gelernt und vertieft seine Sprachkenntnisse in Berlin, wo er hingezogen ist. Vorher hat Nik in Istanbul gelebt.Auch wenn Nik Xhelilaj noch keinen großen internationalen Filmhit landete, hat er in seiner Karriere schon einige Erfolge. So gewann er einen begehrtenIn Albanien und in der Türkei ist Nik regelmäßig im Fernsehen und im Kino zu sehen.nahm zum Beispiel an der albanischen Version vonteil und moderierte 2012 den