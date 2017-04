"Dirty Dancing"-Remake: Erster Trailer

26. April 2017 08:48 Dirty Dancing ist ein absoluter Filmklassiker. Unvergessen sind die Szenen mit Jennifer Grey und Patrick Swayze als Baby und Johnny, die sich im Ferienresort 'Kellerman's' verlieben und als Tanzpaar für Aufsehen sorgen. Es wurde also höchste Zeit für ein Remake des Filmklassikers und in dem werden Abigail Breslin und Colt Prattes zu den Hauptfiguren Baby und Johnny. Im gerade erschienenen ersten Trailer sehen wir jede Szenen, die star an das Original erinnern. Aber überzeugt euch selbst und seht euch den "Dirty Dancing"-Trailer an!

Anzeige

"Dirty Dancing" läuft am 24. Mai im US-Fernsehen

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



: Der Satz darf imnatürlich nicht fehlen und auch die berühmte Hebefigur-Szene wird den Zuschauern nicht vergönnt. Viele Fans des Filmklassikers kritisieren jedoch genau das - ihnen erinnert die Neuauflage zu sehr an das Original, das ihrer Meinung nach nicht zu toppen ist. In den sozialen Netzwerken überwiegen daher die negativen Kommentare.Neben den Hauptdarstellernundsind noch weitere Stars am Start: Sarah Hyland spielt Lisa Houseman, Nicole Scherzinger wird zu Penny Rivera und Bruce Greenwood zu Dr. Jake Houseman. Außerdem dabei: Debra Messing (Marjorie Houseman), Tony Roberts (Max Kellerman), Katey Sagal (Vivian Pressman) und Billy Dee Williams (Tito).