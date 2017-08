Drehen Little Mix einen Kinofilm?

17. August 2017 10:30 Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jesy Nelson haben große Pläne. Sie wollen bisher ungezeigtes Material in einem eigenen Little Mix-Kinofilm zeigen.

Wird Die Trennung von Perrie und Zayn ein Thema?

Ähnlich wie One Direction und Justin Bieber planen sie einen Film über die Band., erklärt Jesy Nelson in einem Interview mit xpose.ie! Das klingt spannend und wäre bestimmt für alle Mixers ein Grund, ins Kino zu gehen.Ob in so einem Kinofilm auch die Trennung von Perrie Edwards und Ex-One Direction-Dänger Zayn Malik eine Rolle spielt?Doch natürlich könnte es auch sein, dass der Film sich nur um ihre Konzerte dreht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zu kommt.