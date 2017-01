Dschungelcamp 2017: Das musst du über Florian Wess wissen

11. Januar 2017 20:00 Stress und Glamour: Florian Wess will das Stress und Glamour: Florian Wess will das Dschungelcamp 2017 so richtig aufmischen. Florian wer? Florian Wess! Der Kölner It-Boy ist im C-Promi-Geschäft eine gar nicht mal so unbekannte Nummer. Er ist regelmäßig im Reality-TV zu sehen, hat ein eigenes Modelabel, arbeitet als DJ und hat mit einer Mit-Camperin sogar schon eine Single veröffentlicht: Hier erfährst du alles über Florian Wess und sein chaotisches Privatleben. Darum sind schon zwei Glamour-Ehen mit Florian Wess gescheitert! Plus: Mit wem tritt Florian Wess bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ans Dschungelmikrofon?

"Dann gibt es Stress"



Florian Wess und die Botox-Boys



Zwei Ehen gescheitert: Florian Wess privat



Was geht mit Gina-Lisa?



Dschungelcamp 2017: Kandidaten Bilder



Scheinbar gibt es nichts, was Florian Wess nicht kann. Vor dem Einzug ins Dschungelcamp 2017 macht der Kölner dann auch mal gleich eine klare Ansage: "Wenn ich merke, dass die Leute ein Diskussionslevel haben, das nicht zu mir passt, werde ichoder."Seine Mit-Camper sollten sich vorsehen. Florian Wess will sich beinicht nur unbedingt die Krone holen. Der Veganer lässt sich auch auf keinen Fall die Margarine vom Kotzfruchtfladen nehmen:So vieltraut man dem schmalen, am 13. Mai 1980 in Fulda geborenen Florian Wess gar nicht zu. Seit 2010 kann man ihn schon in diversen"bewundern". Florian ist der Sohn von Arnold Wess, der es mit seinem Zwillingsbruder Oskar Wess als "" zu bescheidener Berühmtheit brachte.Daraufhin meldete sich Florian Wess bei "" an, heiratete seine- RTL 2 begleitete die Hochzeitsvorbereitungen - ließ sich scheiden und heiratete drei Jahre später wieder.Auch diese Ehe hielt nicht lang.Besser versteht sich Florian Wess mit, seiner Busenfreundin. Die beiden treten als Duo Barbie & Ken auf und interpretieren 90er-Jahre-Dance-Hits. Auch als Modedesigner ist Florian Wess unterwegs: 2014 hat er seinevorgestellt. Bei der Präsentation war auchdabei.