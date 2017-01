Dschungelcamp 2017: Fräulein Menke ist raus

20. Januar 2017 09:03 Das war ein kurzes Gastspiel im australischen Dschungel. Fräulein Menke ist nach dem ersten Zuschauervoting raus und muss damit als erste Kandidatin das Das war ein kurzes Gastspiel im australischen Dschungel. Fräulein Menke ist nach dem ersten Zuschauervoting raus und muss damit als erste Kandidatin das Dschungelcamp 2017 schon wieder verlassen. Das ist jedoch wenig überraschend, denn der NDW-Star übte sich die vergangenen sieben Tage in stiller Zurückhaltung. Selbst als sie ihren missglückten Selbstmordversuch ansprach, sorgte das für wenig Gespräche und Diskussionen. Doch auch Markus Majowski muss sich Sorgen machen. Auch für den Comedian haben kaum Zuschauer angerufen. Gut möglich, dass er der nächste ist, der das Dschungelcamp schon wieder verlassen muss...

Sarah Joelle Jahnel bezwingt Ekel-Prüfung

Hanka Rackwitz - Drogenbeichte

Diese Dschungelprüfung hatte es in sich und war einfach nur richtig eklig: Sarah Joelle Jahnel musste in den "Dschungelschlachthof" und dort warteten jede Menge abgetrennte Tierköpfe, Blut und Schleim auf das TV-Sternchen. Sarah Joelle schrie, würgte und schimpfte wie verrückt - konnte am Ende aber respektable sieben Sterne für das Team holen. Sarahs Beschreibung für diese Prüfung: "verkickst". Noch nie gehört? Sarah liefert gleich mal die Erklärung: "Eine Mischung aus verf(xxx), scheiße und beschissen."Hanka Rackwitz hat auch mal wieder eine neue Geschichte ausgepackt. Diesmal beichtete sie Fräulein Menke am Lagerfeuer, dass sie früher Drogen genommen habe. Sie hätte dann regelmäßig Besuch von drei Neon-Igeln bekommen. Ah ja...Alle Infos zu "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" im Special bei RTL.de .