Dschungelcamp 2017: Neue Regeln

13. Januar 2017 08:55 Die elfte Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" startet und auf die zwölf neuen Die elfte Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" startet und auf die zwölf neuen Dschungelcamp-Kandidaten 2017 wartet zum Einzug gleich mal eine Überraschung. Um das Campleben noch spannender zu machen hat sich RTL nämlich einfach mal neue Spielregeln ausgedacht. Das will Bild nun exklusiv erfahren haben. Und die Regeländerung könnte für ordentlich Zündstoff im Dschungelcamp 2017 sorgen.

Regeländerung im Dschungelcamp 2017

Auch in diesem Jahr wird es zu Beginn im Dschungelcamp zwei Lager geben: das Base Camp und "Snake Rock". Doch anders als in den letzten Jahren, wird laut Angaben von Bild nicht RTL die Zusammenstellung der Teams übernehmen. Zwei Promis werden in der Auftaktsendung am 13. Januar bestimmt, die dann abwechselnd Kandidaten in ihr Team wählen dürfen. Und da dürfte schon erstes Konfliktpotenzial liegen: Wer wählt wen in sein Team? Wer wird erst ganz am Ende gewählt? So zeigt sich gleich zu Beginn, wer als Außenseiter oder Liebling ins Campleben startet. Das dürfte spannend werden...Bereits seit Mittwoch sind die Kandidaten in Australien und warten auf den Einzug ins Camp. Diebei RTL. Danach laden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich täglich um 22.15 Uhr ins Dschungelcamp 2017. Das Finale mit der Krönung des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin steigt am Samstag, 28. Januar.Alle Infos zu "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" im Special bei RTL.de .