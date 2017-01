Dschungelcamp 2017: Nicole Mieth ist raus & alle hassen Honey

23. Januar 2017 09:14 Nach Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel und Markus Majowski hat es beim Zuschauervoting nun Nicole Mieth getroffen - sie muss das Nach Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel und Markus Majowski hat es beim Zuschauervoting nun Nicole Mieth getroffen - sie muss das Dschungelcamp 2017 verlassen, doch das kommt wenig überraschend. Die ehemalige "Verbotene Liebe"-Schauspielerin hielt sich elegant zurück und ging ziemlich unter, daran änderten auch ihre Nacktfotos im Playboy nichts. Gina-Lisa Lohfink traf diese Entscheidung besonders hart. Sie heulte am Lagerfeuer, weil Nicole Miteh ihre engste Vertraute im Camp war. Und Honey? Der machte sich mit einer Aktion so richtig unbeliebt bei seinen Mitstreitern...

Alle hassen Honey

Wer fliegt als nächstes aus dem Dschungelcamp?

Im Dschungelcamp ist der Zoff nun endgültig eskaliert und dafür sorgte Alexander Keen aka Honey. Der war ja von Anfang an nicht sonderlich beliebt, doch jetzt hat seine Unbeliebtheit einen neuen Höhepunkt erreicht. Grund: Er verweigerte sich der Team-Dschungelprüfung und verbaute damit seinen Mitstreitern die Möglichkeit Sterne bzw. Essen zu erspielen. Florian Wess war stinksauer: "Der Honk hat es mir kaputt gemacht." Und auch Hanka machte ihrem Ärger Luft: "La familia am Arsch." Gina-Lisa Lohfink , die vor einigen Tagen noch mit Honey flirtete war auch ziemlich enttäuscht und sagte unter Tränen: "Als du da raust bist und so dreckig gegrinst hast. Wie kannst du da so dastehen und lachen, wo wir alle noch da eingesperrt waren?". Mit der hat er es sich nun also auch verspielt...Genauso unauffällig wie Nicole Mieth verhält sich auch, der neben Nicole beim letzten Zuschauervoting in der engeren Auswahl war. Demenetsprechend wäre es nicht verwunderlich, wenn er als nächstes aus dem Dschungelcamp ausziehen müsste.Alle Infos zu "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" im Special bei RTL.de .