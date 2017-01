Dschungelcamp 2017: So ist Komiker Markus Majowski privat

12. Januar 2017 12:00 Den kenn' ich doch aus dem Fernsehen? Aber wie heißt der bloß? - Das Gesicht von Markus Majowksi dürfte vielen Zuschauern bekannt vorkommen: Nach dem Den kenn' ich doch aus dem Fernsehen? Aber wie heißt der bloß? - Das Gesicht von Markus Majowksi dürfte vielen Zuschauern bekannt vorkommen: Nach dem Dschungelcamp 2017 wird wohl auch der Name des Schauspielers und Komikers geläufiger sein. Der 52-jährige Berliner mit dem bewegten Privatleben ist bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für den Humor zuständig - wenn denn alles gut geht: "Ich bin gespannt, ob ich mir meine Fröhlichkeit erhalten kann.“ Denn in den Dschungel geht Markus Majowksi mit viel Respekt: "Er ist unberechenbar und davor habe ich Schiss." Aber wenn einer die Herausforderung meistert, dann Markus Majowski: Immerhin hat er auch schon seine Alkohol- und Drogensucht besiegt. Hier erfährst du alles über Markus Majowksi aus dem Dschungelcamp 2017: seine Karriere, seine Familie, seine Pläne.

Die Sucht besiegt: So schlimm stand es um Markus Majowski



Berühmt als Comedy-Verkäufer



Markus Majowski, am 29.4.1964 in West-Berlin geboren, lacht gerne und viel, und er bringt andere zum Lachen: Der Komiker soll im Dschungelcamp 2017 für erheiternde Momente sorgen. Wenn er es denn kann: Denn sein Privatleben war ziemlich bewegt. Mit seiner Vergangenheit geht der 52-Jährige sehr offen um. Markus Majowksi hat darüber sogar ein Buch geschrieben und schildert darin seinen Weg ins Dschungelcamp. Markus setzt mit seiner Sucht sogar seine Ehe aufs Spiel. Doch mit Hilfe seiner Frau Barbara, mit der er einen Sohn hat, und einer Selbsthilfegruppe, schaffte es Markus, clean zu werden. Berühmt wurde Markus Majowksi in der Comedy-Szene und als Schauspieler. Seine erste TV-Rolle hatte der Berliner in der Kultserie (1987) und war seitdem in zahlreichen Filmen und Serien im Fernsehen zu sehen. Bekannt ist Majowski auch als Werbegesicht: Für die Deutsche Telekom verkauft er seit 20 Jahren in TV-Spots Telefone "mit ohne Schnur". Er unterstützt soziale Projekte wie das Zentrum für Trauernde Kinder in Bremen und das Deutsche Kinderhilfswerk. Außerdem ist der gemütliche Typ ein Facebook-Fan und verzichtet im Dschungel sehr schweren Herzens auf das soziale Netzwerk: "Ich teile mich gerne mit und poste daher jeden Tag. Nicht mal im Familienurlaub am Meer habe ich es ohne Facebook ausgehalten. Ich bin echt gespannt, wie ich es jetzt im Dschungel aushalte."