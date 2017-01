Dschungelcamp 2017: Wer ist Fräulein Menke?

11. Januar 2017 10:44 Berührungsängste hat Fräulein Menke nicht: Die Dschungelcamp-Kandidatin freut sich auf die Zeit in der RTL-Kultsendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". "Ich hatte in New York schon einmal eine Kakerlake im Mund. Da hatte es mich etwas geschüttelt. Ich hab Respekt vor dem Getier, aber ich bin keine Frau die ‚iiiih‘ schreit", sagte Frl. Menke vor dem Start vom Berührungsängste hat Fräulein Menke nicht: Die Dschungelcamp-Kandidatin freut sich auf die Zeit in der RTL-Kultsendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". "Ich hatte in New York schon einmal eine Kakerlake im Mund. Da hatte es mich etwas geschüttelt. Ich hab Respekt vor dem Getier, aber ich bin keine Frau die ‚iiiih‘ schreit", sagte Frl. Menke vor dem Start vom Dschungelcamp 2017 . Aber wer ist Fräulein Menke überhaupt? Um den ehemaligen Star der Neuen Deutschen Welle ist es mittlerweile ziemlich ruhig geworden: Hier erfährst Du alles über Fräulein Menke. So ist der NDW-Star privat.

Ehemaliger NDW-Star im Dschungelcamp: Frl. Menke



Fräulein Menke: Private Schwierigkeiten



könnte sich imzum Sieg singen. Die quirlige 56-Jährige weiß auf jeden Fall, wie man mit Songs gute Laune verbreitet. Als Frl. Menke gehörte sie in den 1980er-Jahren zu denund hatte mit. Fräulein Menke gehörtein Deutschland und war Dauergast im Fernsehen. Nun will sie beian ihre großen Erfolge anknüpfen.Mit vollem Namen heißt Fräulein Menke. Sie wurde. Das musikalische Talent wurde der Dschungelcamperin in die Wiege gelegt: Ihr Vater Joe Menke war Produzent der Countryband Truck Stop, ihre Mutter sang in einem berühmten Chor., ist aber vom Vater ihrer Kinder geschieden.Frl. Menke hat auch einenwie sie in einem Interview mit der Bunten verriet. Auch zu ihren Eltern hätte sie eingehabt. Man kann sich also auf interessante Storys von Frl. Menke im Dschungelcamp freuen.