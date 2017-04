DSDS 2017: Das sind die Mottoshow-Kandidaten

07. April 2017 08:53 Am 8. April 2017 ist es bei "Deutschland sucht den Superstar" endlich soweit - es geht in die heiße Phase - das bedeutet: Die Mottoshows starten und damit der Kampf der Besten um den Titel. Die verbliebenen 16 Anwärter mussten lange zittern, denn sie erfuhren die Entscheidung der Jury nicht direkt nach dem Recall in Dubai, sondern erst kurz vor der ersten Liveshow. Doch nun ist die Entscheidung gefallen und Dieter Bohlen, H.P. Baxxter, Michelle und Shirin David haben die 13 Mottoshow-Kandidaten bekannt gegeben.

Anzeige

Diese 13 Kandidaten sind in den DSDS-Liveshows

DSDS 2017: Kandidaten Bilder



Seit dem Showdown im Dubai-Recall zitterten die letzten 16 Kandidaten um den Einzug in die Liveshows von " Deutschland sucht den Superstar ". Jetzt steht die "Wilde 13" endlich fest:- Alexander Jahnke- Angelika Ewa Turo- Armando Sarowny- Chanelle Wyrsch- Duygu Goenel- Ivanildo Kembel- Maria Voskania- Matthias Bonrath- Mihaela Cataj- Monique Simon- Noah Schärer- Ruben MateoDas Motto der ersten Liveshow am 8. April lautet "Partyhits". Die Kandidaten können also gleich mal zeigen, was wirklich in ihnen steckt und auf der großen DSDS-Bühne so richtig 'die Sau rauslassen'. Wir sind gespannt, wer das Publikum und die Jury begeistern wird. Hier kannst du dich durch die Bilder der DSDS-Kandidaten klicken und gleich mal deinen Favoriten auswaählen: