DSDS 2017: Interview mit Alphonso Williams

27. April 2017 15:07 Seine Rückholaktion könnte ihm den Titel bringen: Alphonso Williams ist klarer Favorit bei DSDS 2017 - und will natürlich auch gewinnen. Auch um seiner verstorbenen Mutter ihren letzten Wunsch zu erfüllen, wie der sympathische Sänger mit dem markanten Lachen im exklusiven starflash-Interview verrät. Außerdem verrät der 54-jährige US-Amerikaner, welchen Fehler er bei "Deutschland sucht den Superstar" auf keinen Fall machen will und wie es seinem Ziehsohn Noah Schärer geht.

Anzeige

Bilder: RTL / Stefan Gregorowius



Alle Infos zu 'Deutschland sucht den Superstar' im Special bei RTL.de

Das stimmt, für mich ist es ein Traum, der sich ein zweites Mal erfüllt.Da gab es einige Komplikationen bei RTL, irgendwas Vertragliches. Genaues weiß ich nicht. Außerdem hat sich ja alles geklärt, und sie haben mich ja, auch dank meiner Fans, zurückgeholt.(lacht) Ob ich gewinnen kann, weiß ich nicht. Ich mache einfach mein Ding, das, was mir Spaß macht. Nämlich singen und performen. Jedes Mal wenn ich auf die Bühne gehe, ist es für mich ein neuer Tag, ein neues Highlight. Ich gebe einfach nur mein bestes. Ob das reicht, um zu gewinnen, weiß ich nicht.Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass wir hier bei DSDS alle zusammen Spaß haben, weil wir eine gute Clique sind und unsere gemeinsame Zeit genießen. Okay, ich weiß auch, dass ich eine große Fanbase habe. Diese Leute mögen mich und haben mich wieder in die Show gevotet. Deswegen muss ich aber noch kein Favorit sein.Nein! Nein! Nein! Das wäre ja das Schlimmste. Wenn ich mich selbst verrückt machen würde! Ich bin doch so schon nervös genug. Es wäre die krasseste Dummheit überhaupt, wenn ich mir jetzt auch noch Druck machen würde. Ich bleibe lieber ganz entspannt. Wenn ich gewinne, dann gewinne ich. Wenn nicht, dann nicht.Ich fühle mein Alter eigentlich gar nicht. Außerdem komme ich aus einer großen Familie, ich habe elf Geschwister. Von daher ist es einfach nur klasse, auch bei DSDS eine Art Familie zu haben. Wir lachen zusammen, wir machen Quatsch, wir nehmen uns nichts krumm und helfen einander.Ich trete doch nicht gegen ihn an! Jeder macht doch sein eigenes Ding: Wenn man auf die Bühne geht, dann muss man selbst brennen. Noah ist ein großartiger kleiner Sänger und macht sein Ding richtig gut. Er hat sich toll entwickelt bei DSDS und ist jetzt schon viel stärker als am Anfang der Staffel.Das ist eine Frage der Prioritäten. Für mich steht meine Familie immer an erster Stelle. Bisher war die Zeit einfach noch nicht reif für DSDS. Die Show und alles, was danach kommt, bedeutet viel Arbeit, viel Zeit, die man investieren muss. Um meine eigene Karriere zu starten, hätte ich nicht mehr genug Zeit mit meiner Familie verbringen können. Deswegen wartete ich lieber und vertraute in der Zwischenzeit auf den lieben Gott und mein Talent. Ich nutzte die Zeit, um immer besser werden, bereitete mich sozusagen auf den Tag X vor. Der Tag X ist jetzt gekommen, und ich kann meinen Traum mit meiner Familie zusammen verwirklichen.Das bedeutet nur, dass ich nach DSDS nie wieder bei einer Castingshow mitmachen werde. Ich bin jetzt 54 Jahre, da muss ich nicht jeder Kamera hinterherlaufen. Das, was ich jetzt mache, ist hingegen auch ein Versprechen an meine verstorbene Mutter. Sie hat mich aus Detroit immer beobachtet und war sehr stolz, auf ihr jüngstes Kind in Deutschland. Auf dem Sterbebett nahm sie mir dann den Schwur ab, dass ich nicht aufhören würde, bis ich ganz groß bin! DSDS ist für mich die Chance, das Versprechen einzulösen.Ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen, ich liebe die Bühne. Und ja, ich gebe es zu: In meinen heimlichen Gedanken, will ich DSDS natürlich gewinnen.