DSDS 2017: Interview mit Noah Schärer

12. April 2017 15:22 Das hätte man dem schüchternen DSDS-Küken Noah Schärer (16) nicht zugetraut: Im exklusiven starflash-Interview gibt sich der Schweizer kämpferisch. Bye, bye Heimweh: Jetzt kommt die Attacke auf Dieter Bohlen. Die harte Kritik von Jurychef Dieter Bohlen in der ersten Mottoshow kontert der oft den Tränen nahe Noah Schärer mit einer selbstbewussten Kampfansage: Er rechnet sich bei "Deutschland sucht den Superstar" gute Chancen aus. Damit könnte er recht haben: Denn in den Mottoshows von DSDS 2017 entscheidet das Publikum ...





Dankeschön. Das Gefühl war auf jeden Fall überwältigend. Ich war total aufgeregt und habe voll gezittert vor Angst, dass ich etwas falsch mache Aber als ich die ersten zwei Takte gesungen hatte, ging's.Ja, und das wird sich wohl nie ändern, befürchte ich. Obwohl ich auch abseits von DSDS schon einige Auftritte hatte – zum Beispiel bei "Die größten Schweizer Talente". Das ist die Schweizer Version von "Das Supertalent".Solche Aussagen sollten immer der Ansporn sein, es den Leuten erst recht zu zeigen, was man drauf hat. Das werde ich auch am nächsten Samstag Dieter und allen anderen beweisen. Klar, war ich ziemlich traurig, als er mir das gesagt hat, und da sind mir auch Tränen hochgekommen. Aber letztlich ist es ein Grund zu sagen: Jetzt erst recht!Heimweh habe ich wirklich gar nicht mehr. Seitdem wir aus Dubai zurück sind, kann ich mit meiner Mutter gut telefonieren, ohne eine Telefonrechnung von 2000 Euro befürchten zu müssen. Das macht es für mich einfacher, und ich bin viel lockerer. Außerdem war in Dubai ständig eine Kamera um mich herum, selbst als morgens völlig verschlafen und mit Sand in den Augen aufwachte. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht.Als ich mich bewarb, wusste ich davon überhaupt nichts. Ich wusste nur, dass ich singen werde. Außerdem dachte ich, dass ich in Dubai höchstens einmal singen werde: Dass ich soweit gekommen bin, ist echt eine Überraschung für mich.Ich glaube, dass mich die Leute schon mögen, aber ich weiß auch, dass ihnen beweisen muss, dass ich selbstsicher und stark bin. Sie sollen sehen, dass ich wirklich für meinen Traum kämpfe und nicht nur traurig bin. Wenn mir das gelingt, rechne ich mir gute Chancen aus.Na klar. Wir schreiben uns oft Nachrichten, oder telefonieren und facetimen. Auch wenn Alphonso in der Sendung nicht mehr dabei ist, ist er immer noch eine große Unterstützung für mich.Meine persönliche Favoritin ist Maria: Sie hat eine super Stimme. Eigentlich höre ich nicht gerne Schlager, aber wenn sie ihn singt, dann macht mir das richtig Spaß. Beim Publikum denke ich, hat Alex ziemlich gute Chancen.House und Elektro. Das ist für mich auch ein bisschen ein Ausgleich zu dem, was ich singe, nämlich viel R'n'B.