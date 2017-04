DSDS 2017: Monique Simon und Sandro Brehorst sind raus

24. April 2017 08:51 Das ist wirklich bitter! Gleich zwei Top-Favoriten mussten nach der vergangenen Mottoshow von DSDS am 22.4.2017 die Show verlassen: Sandro Brehorst (18) und Monique Simon (21) sind raus. Zu wenige Zuschauer haben für die beiden angerufen. Bei Sandro kam die Entscheidung weniger überraschend, denn er stand bereits in den letzten Folgen hart in der Kritik. Insbesondere Dieter Bohlen war der Meinung, dass er stimmlich nicht mithalten konnte. Doch dass ausgerechnet die talentierte Sängerin Monique Simon gehen musste und Wackelkandidat Noah Schärer weiter im Rennen ist, bringt viele Fans auf die Palme.

Anzeige

Chanelle Wyrsch ist das neue Hassobjekt



DSDS 2017: Kandidaten Bilder



Das sind die Top 6 Kandidaten von DSDS 2017:



Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



Bilder: RTL / Stefan Gregorowius



Alle Infos zu 'Deutschland sucht den Superstar' im Special bei RTL.de

Unter demtraten die Top-8-Kandidaten von DSDS in der dritten Live-Show am 22. April an und kämpften um den Einzug ins große Halbfinale. Sandro Brehorst stand schon in den vergangenen Liveshows in der Kritik und auch dieses Mal war der Poptitan nicht ganz zufrieden mit seinem Auftritt. Sein Urteil: "Es war okay, aber es sah sehr musicalmäßig aus." Ganz anders bei- sie konnte alle Juroren mit ihrer Performance überzeugen, dennoch bekam sie nicht genug Zuschauerstimmen und musste am Ende die Show verlassen. Ihre Fans verstehen die Welt nicht mehr und ein Hassobjekt ist schnell gefunden: Chanelle Wyrsch. " Wie kann Chanelle weiter sein und Monique, die richtig toll gesungen hat, ist raus? Das ist einfach nur lächerlich", schreibt ein Fan auf der DSDS-Facebookseite. Und andere stimmen mit ein und bezeichnen Chanelle als "blonde Barbie ohne Stimme". Ziemlich fies, denn schließlich entscheiden ja die Zuschauer mit ihren Anrufen, wer eine Runde weiterkommt und wer gehen muss.Als heißer Favorit auf den Titel gilt nun ganz klar Alphonso Williams, der eigentlich schon ausgeschieden war und bei der zweiten Mottoshow dann plötzlich doch wieder dabei war.