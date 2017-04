DSDS 2017: Sandro Brehorst spricht im Interview über seine Freundin

20. April 2017 16:53 Bei DSDS 2017 ist Sandro Brehorst der erklärte Mädchenschwarm: Im exklusiven starflash-Interview erklärt der sympathische 18-Jährige warum die sich seine Freundin Annika keine Sorgen machen muss. Neben der süßen Liebeserklärung für seine Herzdame hat Sandro Brehorst im Interview auch ein dickes Lob für seine Fans parat. Ohne sie wäre er nichts. Damit hat Sandro nicht ganz unrecht: Denn in den Mottoshows von "Deutschland sucht den Superstar" entscheidet das Publikum, wer weiterkommt.

Ich bin so froh dich zu haben ❤ @annikavogel_ #dsds #dsds2017 #teamsandro #bestgirlfriend Ein Beitrag geteilt von Sandro Brehorst (@sandro_brehorst) am 24. Jan 2017 um 23:24 Uhr

Ziemlich busy. Neben den Interviews gibt es ja auch noch Dreharbeiten und Proben. Ich muss die Choreo üben, die Gruppensongs müssen eingesungen werden. Dann muss ich noch das Lied üben, dass ich singe, für die nächste Mottoshow kommt noch ein Duett dazu …Das kann man sagen. Es ist schon so, dass wir hier arbeiten. Wir haben jeden Tag ein straffes Programm, und das müssen wir dann auch durchziehen. Aber ich wusste, dass es nicht einfach werden würde. Diese Erwartungen wurden bestätigt: Es ist schon nicht leicht.Na klar, sonst würde ich das nicht weitermachen. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich soweit komme. Ich wollte zunächst einmal in den Recall nach Dubai. Da habe ich mich dann durchgekämpft und jetzt auch die ersten beiden Mottoshows überstanden ...Das ist bei mir immer gleich. Kurz vor der Show bin ich voll nervös, wenn ich aber auf der Bühne stehe, dann sinkt die Aufregung.Die unterstützen mich, wo es geht. Wenn ich was zu bereden habe, kann ich mich jederzeit melden. Und nach den Shows sehe ich sie ja auch immer. Außerdem drehen wir manchmal auch zusammen Einspiel-Filme.Damit haben sie gerechnet, das macht ihnen auch Spaß.Jeden freien Tag habe ich genutzt, um zu meiner Freundin zu fahren. Dann haben wir uns eine entspannte Zeit gemacht und die gemeinsamen Stunden genossen. Für Annika ist es natürlich schwierig, wenn ich hier mein Ding durchziehe und sie zu Hause ihre Sachen macht.In jeder Beziehung gibt es manchmal Stress. Aber das ist ganz normal. Bei uns läuft's gut …Das stimmt. Da sind auch manchmal Liebesnachrichten dabei. Aber ich bin wahrscheinlich der treueste und loyalste Mensch, den meine Freundin je kennengelernt hat. Mir würde es niemals einfallen, auch nur in Erwägung zu ziehen, mich mit einer anderen Frau zu treffen.Ungefähr 70.Die meisten glaubten gar nicht, dass ich es bin. Manche flippten völlig aus und schrieen den Hörer zusammen, einige dachten echt, ich würde sie verarschen und legten auf. Da kam ich mir schon ein bisschen doof vor. Aber im Großen und Ganzen waren die Reaktionen voll cool. Ich wollte mich auf jeden Fall persönlich bedanken: Ein Fan hat mir geschrieben, 73 Mal angerufen zu haben. Da reicht doch ein Dankesvideo nicht mehr aus! Die Leute kennen mich ja nicht persönlich, sondern finden es einfach nur geil, was ich mache. Und dafür möchte ich mich bedanken.Ein Star ist nichts ohne seine Fans. Ich habe zwar meine Musik, aber die Bestätigung kommt nur von den Fans.Soweit will ich noch gar nicht denken. Jetzt muss ich mich erstmal auf die nächste Show konzentrieren, damit ich in die nächste Runde einziehe.Ich denke, dass Alphonso das Ding gewinnen könnte. Das ist echt eine Marke! Ein einzigartiger Typ. Trotzdem muss ich sagen, dass Maria meine persönliche Favoritin ist.Das können wir uns gar nicht leisten. Wir haben echt viel zutun und wohnen alle auf einer Etage. Wenn wir jetzt einenKonkurrenzkampf anfangen würden, wäre das nicht gut. Wir wissen schließlich, dass wir bei einer Show sind und dass nur einer gewinnen kann. Wir kommen gut miteinander aus und haben uns alle gern.