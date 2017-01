DSDS 2017: Vorzeitiges Aus für Favoriten Alfons Kreischer

Am 11. Januar 2017 ist Alfons Kreischer beim DSDS-Casting zu sehen - es bleibt aber sein einziger Auftritt (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

10. Januar 2017 09:13 Die große Die große DSDS -Bühne war sein ganz großer Traum. Alfons Kreischer wollte Deutschlands nächster Superstar werden, doch der Traum ist schon wieder ausgeträumt. Beim DSDS-Casting am Mittwoch, den 11. Januar 2017 wird er seinen ersten und einzigen Auftritt in der Show haben. Und das obwohl er die Jury auf ganzer Linie überzeugte und von Dieter Bohlen höchstpersönlich die goldenen CD und damit den direkten Eintrittszettel zum Recall in Dubai bekam!

Alfons Kreischers Vorstrafenregister ist lang

Er war nicht ehrlich zu Dieter Bohlen, jetzt bekommt er die Rechnung. Alfons Kreischer verschwieg beim DSDS-Casting seine kriminelle Vergangenheit, das berichtet nun die. "so eine RTL-Pressesprecherin gegenüber der Zeitung. Und sein Vorstrafenregister sei lautziemlich lang: Raub, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Drogenbesitz soll es beinhalten. Damit ist sein Weg bei Deutschland sucht den Superstar vorzeitig beendet und der 29-jährige Bayer wird trotz goldener CD von Dieter Bohlen nicht beim Recall in Dubai dabei sein.Die Geschichte von Alfons Kreischer erinnert stark an Menowin Fröhlich . Auch er musste 2006 wegen krimineller Machenschaften vorzeitig aus der Show ausscheiden. Zwei Jahre später war er wieder dabei und belegte nach Mehrzad Marashi sogar den zweiten Platz.