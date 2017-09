07. September 2017 11:08 Zum 15. Mal suchen Dieter Bohlen und Co. den neuen SuperStar. Doch wird die Show dieses Jahr zum Mega-Flop?

Kandidaten dürfen nicht über 30 sein!



2018 läuft wieder DSDS! Aktuell wird schon fleißig gecastet. Der Castingbus besucht ganze 60 Städte in vier Wochen - so viel wie noch nie. Doch bei den meisten Castings herrscht gähnende Leere. In Münster waren nur zwei Kandidaten und ein paar Schaulustige zu sehen, als die Zeitung "Westfälische Nachrichten" vorbeischaute.Nicht mal YouTube-Star Shirin David konnte die Zahlen hochziehen. RTL will auf jeden Fall etwas bei der neuen Staffel verändern. Darum wurde die Altersbegrenzung wieder eingeführt. Die Kandidaten dürfen nicht über 30 Jahre alt sein.