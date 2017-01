DSDS am 11.1.2017: Bilder der Casting-Teilnehmer

10. Januar 2017 12:23 Am Mittwoch, 11. Januar 2017, läuft um 20.15 Uhr bei RTL eine weitere Folge der beliebten Diego Daniele (24) will beispielsweise mit Lionel Richies Megahit "All Night Long" die Jury überzeugen und Mariam Akopjan (19) aus Berlin wagt sich an "Love Yourself" von Justin Bieber. Wir verraten, welche Kandidaten sonst noch ihr Glück bei den Juroren versuchen.

Am Mittwoch, 11. Januar 2017, läuft um 20.15 Uhr bei RTL eine weitere Folge der beliebten DSDS -Castings und es sind wieder jede Menge mehr oder weniger talentierte Teilnehmer dabei. Der Schweizerwill beispielsweise mit Lionel Richies Megahit "All Night Long" die Jury überzeugen undaus Berlin wagt sich an "Love Yourself" von Justin Bieber. Wir verraten, welche Kandidaten sonst noch ihr Glück bei den Juroren versuchen.

Trotz goldener CD: Alfons Kreischer scheidet vorzeitig aus

aus Abensberg wird beim DSDS-Casting am 11. Januar seinen ersten und einzigen Auftritt in der Show haben - und das obwohl er sogar von Dieter Bohlen die Goldene CD und damit den direkten Eintrittszettel für den Recall in Dubai bekommt. Nach seiner Performance des Prince-Klassikers "Purple Rain" sind alle begeistert, doch eine Sache hat Alfons verschwiegen - nämlich seine kriminelle Vergangenheit. Und das hatte nun Konsequenzen. Alle Details kannst du hier nachlesen:aus Köln holt sich für ihre Performance von "Sway" von den Pussycat Dolls zwei heiße Tänzerinnen zur Verstärkung hinzu und setzt damit beim DSDS-Casting total auf Sexappeal.aus Wien begrüßt die Jury mit der Kampfansage: "Hallo Dieter, es wird Zeit, dass ein Wiener Würstchen DSDS gewinnt." Er studiert Kunstgeschichte, doch sein großer Traum ist es auf der Bühne zu stehen und seine Musik zu seinem Beruf zu machen. Er sorgt auf jeden Fall für gute Laune im Castingraum.aus Augsburg wird den Song "Foolin'" von Dionne Bromfield performen. Ihre größte Angst: "Ich habe Angst den Text zu vergessen, das wäre das schlimmste was passieren könnte". Vor allem vor Dieter möchte sie einen guten Eindruck machen: "Wenn man es wirklich schafft ihn zu überzeugen, dann hat man auch was drauf."Außerdem werden diese Kandidaten bei der dritten DSDS-Castingshow vor die Jury treten:aus Delmenhorst,aus Stuttgart undaus Passau.