DSDS am 15.4.2017: Songs der zweiten Mottoshow

13. April 2017 08:46 Noch zehn Kandidaten sind bei Deutschland sucht den Superstar 2017 im Rennen und bei der zweiten Liveshow am 15.4.2017 wird sich alles um die Lieblingssongs der Teilnehmer drehen. Das Motto lautet nämlich "Mein Lieblingssong" und das könnte ziemlich unterhaltsam werden, denn von allen Musikrichtungen wird den Zuschauern etwas geboten.

Die Songs der der Top 10-Kandidaten

Bei der zweiten DSDS -Liveshow am 15. April 2017 werden alle Genres bedient und so dürften die Zuschauer sicher auf ihre Kosten kommen. So traut sich Monique Simon beispielsweise an einen Song von Adele und wird "Make You Feel My Love" performen, während Chanelle Wyrsch "Ich sterb für dich" von Vanessa Mai singen wird. Und auch alte Klassiker sind dabei. Ivanildo Kembel wird den Stevie-Wonder-Song "Signed, Sealed, Delivered I’m Yours" zum Besten geben und Sandro Brehorst will mit "Radioactive" von den Imagine Dragons überzeugen!Am Ende entscheiden wieder alleine die Zuschauer, wer bei Deutschland sucht den Superstar eine Runde weiterkommt und wer gehen muss. Per Telefon- und SMS-Voting kann jeder seine Stimme abgeben. Am Ende der Show müssen diesmal zwei Kandidaten gehen.Alexander Jahnke (29) – „Gewinner“ von CluesoArmando Sarowny (26) – „Let Me Entertain You“ von Robbie WilliamsChanelle Wyrsch (20) – „Ich sterb für dich“ von Vanessa MaiDuygu Goenel (22) – „Let’s Get Loud“ von Jennifer LopezIvanildo Kembel (40) – „Signed, Sealed, Delivered I’m Yours“ von Stevie WonderMaria Voskania (29) – „Ich bin wie du“ von Marianne RosenbergMonique Simon (21) – „Make You Feel My Love“ von AdeleNoah Schärer (16) – „I Need A Dollar“ von Aloe BlaccRuben Mateo (20) – „So Sick“ von Ne-YoSandro Brehorst (18) – „Radioactive“ von Imagine Dragons