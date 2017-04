DSDS am 22.4.2017: Die Songs der dritten Mottoshow

21. April 2017 09:01 Bei Deutschland sucht den Superstar dreht sich am 22. April 2017 gemäß dem Motto alles um die größten Filmhits der Geschichte. Bei der dritten DSDS-Liveshow performen die Top 8 Kandidaten wie gewohnt einen Einzelsong, zudem dürfen sich die Zuschauer auf vier Duette zu Hits der Filmgeschichte freuen. Alphonso Williams und Noah Schärer werden dann gemeinsam auf der Bühne stehen, ebenso wie Alexander Jahnke und Chanelle Wyrsch, Sandro Brehorst und Maria Voskania und Monique Simon und Duygu Goenel. Wir verraten, mit welchen Songs die Kandidaten einzeln und in den Duetten an den Start gehen werden.

Die Einzelsongs der Top-8-Kandidaten:

Duett-Paarungen & Songs in der dritten Mottoshow:

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



Noah Schärer, Monique Simon, Maria Voskania, Chanelle Wyrsch, Duygu Goenel, Alphonso Williams, Sandro Brehorst und Alexander Jahnke sind die Top-8-Kandidaten bei DSDS 2017. Unter dem Motto "Filmhits" kämpfen sie in der dritten Mottoshow um die Gunst der Zuschauer, denn die alleine bestimmen, wer am Ende eine Runde weiterkommt und wer gehen muss. Am Ende müssen die beiden Kandidaten mit den wenigsten Zuschaueranrufen gehen!(29) singt "Chöre" von Mark Forster aus "Willkommen bei den Hartmanns"(54) singt "Disco Inferno" von The Trammps aus "Saturday Night Fever"(20) singt "Küss mich, halt mich, lieb mich" von Ella Endlich aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"(22) singt "All By Myself" von Céline Dion aus "Bridget Jones”(29) singt "Märchen schreibt die Zeit" aus Disney's "Die Schöne und das Biest"(21) singt "Lady Marmalade" von Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya And P!NK aus "Moulin Rouge"(16) singt "Stand By Me" von Ben E. King aus "Stand by me"(18) singt "Footloose" von Kenny Loggins aus "Footloose": "I Can't Help Myself" von The Four Tops aus "Forrest Gump": "We've Got Tonight" von Ronan Keating & Jeanette aus der TV-Serie "Glee": "Up Where We Belong" von Joe Cocker & Jennifer Warnes aus "Ein Offizier und Gentleman": "When You Believe" von Mariah Carey & Whitney Houston aus "The Prince Of Egypt"