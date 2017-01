DSDS am 4.1.2017: Bilder der Kandidaten

03. Januar 2017 10:14 Am 4. Januar 2017 startet die inzwischen 14. Staffel von " Am 4. Januar 2017 startet die inzwischen 14. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar ". Das bedeutet wieder: Jede Menge abgedrehte Kandidaten, erschreckend ehrliche Kommentare von Jury-Boss Dieter Bohlen, tolle Stimmen und beste Unterhaltung zur Primetime. Auch 2017 steht DSDS wieder unter dem Motto "No Limits" - jeder bekommt also die Chance sein Können zu beweisen. Doch auch einige Neuerungen warten auf die DSDS-Fans. So sind beispielsweise die beliebten Live-Mottoshows zurück und der Recall wird dank neuer Regeln noch härter

DSDS 2017: Die Teilnehmer der ersten Castingshow

Klein, aber oho!aus Werneck ist gerade mal 1,48 Meter groß, aber ihre Stimmeist laut ihrer Familie ziemlich groß. Die haben sie auch dazu überredet bei DSDS 2017 mitzumachen. Sie wird den Song "Read All About It“ von Emeli Sandé vor der Jury singen.aus Werne will mit "You Raise Me Up" von Westlife überzeugen und begleitet sich selbst am Klavier.aus Nordhorn versucht ebenfalls ihr Glück bei den DSDS-Castings und wählt Dieter Bohlen als Jurypoker. Mit dem Song "Du wirst alle Jahre schöner" von Roger Whittaker hofft sie auf ein Recall-Ticket.aus Trier will mit "Hey" von Andreas Bourani überzeugen.Und auch diese beiden sind bei den ersten DSDS-Castings am 4. Januar 2017 bei RTL zu sehen:aus Wien undmit ihrem Hund Arames. Zumba-Tänzerin Chamelle wird "Proud Mary" von Tina Turner vortragen, Straßenmusikerin Nicolette wird "From A Shell" von Lisa Germano darbieten.aus Bruck an der Mur hat sich für die Castings einen Song von Helene Fischer ausgesucht. Mit "Marathon" will sie die DSDS-Jury von sich überzeugen.aus Bückeburg will passend zu seiner Horror-Schminke mit dem Song "Schrei nach Liebe" von Die Ärzte bei der Jury punkten.Außerdem werden diese Kandidaten bei der ersten DSDS-Castingshow vor die Jury treten:aus Wissen wird seine Eigenkomposition "Funeral Of Women Hearts" präsentieren,aus Rietberg trägt ebenfalls einen eigenen Song vor - "Superstar" von NRW Cowboy undaus Michendorf versucht sein Glück mit dem Song "Barfuß am Klavier" von AnnenMayKantereit.