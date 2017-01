DSDS am 7.1.2017: Bilder der Kandidaten

05. Januar 2017 10:02

Am 7. Januar 2017 läuft die zweite Castingshow von Deutschland sucht den Superstar 2017 bei RTL und da sind wieder jede Menge mehr oder weniger talentierte Kandidaten am Start. Denn auch in der inzwischen 14. DSDS-Staffel lautet das Motto wieder "No Limits". Jeder bekommt also die Chance vor die Jury zu treten und sein Talent zu beweisen. Highlights der Castingshow am 7.1.2017 sind u.a. der Auftritt von Duygu Goenel aus Duisburg, die "I Will Always Love You" von Whitney Houston vortragen wird und damit alle begeistert. Skurril wird's dann beim Auftritt von Sid Devid Deihim, der neben dem Singen gleich mal noch einen kleinen Striptease zum Besten gibt!