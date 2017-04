DSDS am 8.4.2017: Songs der ersten Mottoshow

07. April 2017 10:20 Am 8. April 2017 um 20.15 Uhr ist es bei RTL endlich soweit: Der Startschuß für die Mottoshows von Deutschland sucht den Superstar fällt! Und gleich zu Beginn bekommen die Top 13 Kandidaten die Chance, auf der Bühne so richtig Gas zu geben. Denn das Motto lautet "Partyhits" und das dürfte sowohl den Schlagerfans, als auch den Pop- und Rock-Anhängern ganz gelegen kommen. Wir verraten, mit welchen Songs Sandro Brehorst, Monique Simon, Duygu Goenel, Alexander Jahnke, Chanelle Wyrsch und die anderen DSDS-Kandidaten bei der ersten Mottoshow ins Rennen gehen.

Das sind die Songs der Top 13 in der ersten DSDS-Liveshow

Die Zuschauer haben bei DSDS 2017 das Sagen

DSDS 2017: Kandidaten Bilder



- Alexander Jahnke (29): "Ich & Du" von Gestört aber Geil feat. Sebastian Hämer- Chanelle Wyrsch (20): "Ich werde lächeln wenn du gehst" von Andrea Berg- Armando Sarowny (26): "Don't You Worry Child" von Swedish House Mafia- Duygu Goenel (22): "When Love Takes Over" von David Guetta feat. Kelly Rowland- Ivanildo Kembel (40): "Happy" von Pharrell Williams- Matthias Bonrath (20): "Sex on Fire" von Kings of Leon- Maria Voskania (29): "I'm Outta Love" von Anastacia- Noah Schärer (16): "yeah 3x" von Chris Brown- Mihaela Cataj (24): "You're The One That I Want" von John Travolta & Olivia Newton-John- Ruben Mateo (20): "Maria (Un, dos, tres)" von Ricky Martin- Monique Simon (21): Sandro Brehorst (18): "Waiting for Love" von Avicii- Angelika Ewa Turo (28): "100.000 leuchtende Sterne" von Anna-Maria ZimmermannBei DSDS 2017 hat sich so einiges geändert. Neben den verschärften Recall-Regeln, sind auch die Mottoshows zurück und die Zuschauer haben das alleinige Sagen und entscheiden mit ihrer Stimme über Top oder Flop. Die DSDS-Jury aus Dieter Bohlen, Michelle, Shirin David und H.P. Baxxter wird zwar weiterhin ihre Meinung verkünden, entscheiden dürfen aber alleine die Zuschauer mit ihren Telefonanrufen und SMS.