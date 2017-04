DSDS am 8.4.2017: Wer ist rausgeflogen?

10. April 2017 09:33 Nach der ersten Mottoshow von Deutschland sucht den Superstar am 8.4.2017 mussten gleich drei Kandidaten wieder gehen. Matthias Bonrath, Angelika Ewa Turo und Mihaela Cataj haben es nicht geschafft und sind bei der nächsten Liveshow nicht mehr dabei. Für Angelika war es bereits der zweite Anlauf bei DSDS - und wieder wollte es nicht klappen. Für viel größere Aufregung sorgte jedoch die Tatsache, dass Zuschauerliebling Alphonso Williams gar nicht erst bei der ersten Liveshow dabei sein durfte...

Shitstorm wegen der letzten Jury-Entscheidung

Um die Spannung noch zu erhöhen, gab es diesmal eine kleine Änderung: Dieter Bohlen, H.P. Baxxter, Michelle und Shirin David gaben ihre Entscheidung, welche 13 Kandidaten es in die Liveshows schaffen werden , erst kurz vor Showbeginn bekannt.und diese Entscheidung kam beim Publikum gar nicht gut an. Denn insbesondere Alphonso war ein echter Publikumsliebling. Dass er nicht die Chance bekam, bei den Liveshows dabei zu sein, bescherte der Jury einen regelrechten Shitstorm!, schreibt ein verärgerter Fan auf der DSDS -Facebookseite und viele reihten sich ein und ließen ihrem Ärger über diese Entscheidung freien Lauf. So schreibt ein anderer: "Ganz schöner Beschiss...Alphonso war der beste Sänger...Eindeutig...aber die schauen ja nur auf das Aussehen!"Und auch andere Fans bemängeln, dass das Motto "No Limits" wohl nicht wirklich in die Tat umgesetzt wird!