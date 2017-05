Fabian Hambüchen und Marcia Ev: Trennung nach "The Story of my Life"

02. Mai 2017 09:13 Bei Aufzeichnung der VOX-Show "The Story of my Life" im Dezember 2016 war noch alles in bester Ordnung: Fabian Hambüchen und seine Marcia Ev waren total verknallt ineinander und der Olympia-Turner machte seiner hübschen Freundin eine rührende Liebeserklärung. Sogar von Familiengründung war die Rede, nichts schien die beiden so schnell auseinander bringen zu können. Doch im echten Leben sieht die Sache ganz anders aus, denn statt großer Liebe haben sich die beiden inzwischen laut Berichten von Bild getrennt.

Fabian Hambüchen begründet die Trennung von Marcia

Gegenüberbestätigt Fabian Hambüchen In der VOX-Show "The Story of my Life" sagte Freundin Marcia noch: "Grundsätzlich sind wir uns einig, dass wir mal eine Familie gründen wollen." Doch offensichtlich gingen hier die Meinungen doch auseinander. Denn nach-Informationen will der Olympia-Held nach seinem Karriereende als Turner erstmal die Welt bereisen und ohne Druck sein Leben neu ordnen.Wirklich schade, doch warum strahlt VOX die Sendung mit den beiden dann überhaupt aus, fragen sich nun natürlich viele. Chefredakteur Kai Sturm begründet das folgendermaßen: "Wir möchten unseren Zuschauern den Moment mit Fabian und Marcia nicht vorenthalten und gleichzeitig können wir die Tatsache der Trennung nicht verschweigen."