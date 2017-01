Fack ju Göhte 3 mit Elyas M'Barek bestätigt

27. Januar 2017 08:45 Alle Fans von "Fack Ju Göhte" dürfen sich freuen! Nachdem auch der zweite Teil des Kinohits mit Alle Fans von "Fack Ju Göhte" dürfen sich freuen! Nachdem auch der zweite Teil des Kinohits mit Elyas M'Barek ein Kassenschlager war, geht es nun in die dritte Runde - "Fack Ju Göhte 3" wird kommen, das hat Elyas M'Barek nun selbst bestätigt. Auf seiner Facebook-Seite schreibt der Schauspieler: "Oh YEZZZ!! Wir drehen FACK JU GÖHTE 3!! #Finalfack #Endgegner."

Anzeige

Fack Ju Göhte 3: Kinostart ist am 26.10.2017

Der dritte Teil wird wohl der letzte Teil sein



Jetzt ist es also raus: " Fack Ju Göhte 3 " kommt in die Kinos. Das hat Elyas M'Barek via Facebook bestätigt und auch Drehbuchautor und Regisseurpostete kurz darauf die erste Seite des Drehbuches und gab sogar schon den Kinostart bekannt - den 26.10.2017 sollten sich alle Fans schon mal im Kalender vormerken - dann läuft "Fack Ju Göhte 3" nämlich in den Kinos an.Amgibt es im Kino also ein Wiedersehen mitund auchwird wieder mit dabei sein. Einziger Wehmutstropfen: Sowohl der Regisseur als auch Elyas posteten ihre Beiträge mit dem Hashtag "#Finalfack", was wohl bedeuten wird, dass mit der dritten Klappe dann auch endgültig Schluss sein wird. Einen vierten Teil wird es also vermutlich nicht mehr geben.