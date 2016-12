Fifth Harmony: Camila Cabello steigt aus

20. Dezember 2016 08:46 Es ist ein echter Schock für die Fans von Fifth Harmony: Kurz vor Weihnachten gab Camila Cabello nun ihren Ausstieg bei der Band bekannt und zeigt sich ziemlich geschockt über das Statement, das Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane und Lauren Jauregui kurz darauf veröffentlichten. Bei dem Statement auf dem offiziellen Instagram-Bandaccount heißt es nämlich: "Nach viereinhalb gemeinsamen Jahren wurden wir von ihren Vertretern darüber informiert, dass Camila sich dazu entschieden hat, Fifth Harmony zu verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute." Camila reagierte prompt und veröffentlichte ebenfalls ein Statement!

Camila Cabello: "Ich war von dem Statement geschockt"

Fifth Harmony machen zu viert weiter

"Ich war von dem Statement geschockt, das der Fifth Harmony Account ohne mein Wissen geteilt hat", schreibt Camila Cabello und teilt mit den Fans ihre Sicht der Dinge in einem langen, emotionalen Posting., heißt es da. Dennoch wünsche sie ihren ehemaligen Bandkollegen alles Gute für die Zukunft. Sie will ab sofort eigene Wege gehen und in Zukunft als Solokünstlerin Musik machen. Sie hofft dabei natürlich weiterhin auf Unterstützung ihrer Fans.Glaubt man Berichten eines Insiders des, dann herrschte zwischen den Mädels von Fifth Harmony schon lange keine Harmonie mehr., berichtet der Informant gegenüber dem Promimagazin.Der Ausstieg von Camila Cabello bedeutet allerdings nicht das Aus für Fifth Harmony.undwollen zu viert weitermachen und ihre Fans auch weiterhin mit neuer Musik beglücken.