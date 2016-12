Fußball-Bundesliga: So wird die Rückrunde 2017

22. Dezember 2016 12:32 Die Liga spielt verrückt: Bayern München geht zwar als Tabellenführer in die Winterpause - der starke Aufsteiger RB Leipzig ist aber punktgleich auf Platz zwei. Damit hat niemand gerechnet! Die Rückrunde der Die Liga spielt verrückt: Bayern München geht zwar als Tabellenführer in die Winterpause - der starke Aufsteiger RB Leipzig ist aber punktgleich auf Platz zwei. Damit hat niemand gerechnet! Die Rückrunde der Fußball -Bundesliga wird so spannend wie nie: 2017 könnte es erstmals seit 2013 wieder einen anderen deutschen Meister als Bayern München geben. Auch der Kampf um die Chapions League sorgt für Überraschungen, und im Abstiegskampf müssen zahlreiche Hochkaräter und ein Dinosaurier um den Klassenerhalt bangen. Alles zur Rückrunde der Fußball-Bundesliga 2017: Wann geht's weiter? Welche Transfers sind geplant? Wer steigt ab? Wer wird Meister?

Bundesliga-Rückrunde: Zweikampf zwischen Bayern und Leipzig



Fußball-Bundesliga 2016 / 2017: Transfermarkt, neue Spieler



Winterpause: Welche Transfers sind geplant?



Rückrundenauftakt: Die Spieltermine der Bundesliga



Fußballer bei Instagram



Fotos: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images, Boris Streubel/Bongarts/Getty Images, Alex Grimm/Bongarts/Getty Images, Ronny Hartmann/Bongarts/Getty Images, Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Klar,Der FC Bayern steht am Jahresende ganz oben in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Doch das muss in diesem Jahr nicht so bleiben.Verantwortlich ist dafür vor allem der alsverspottete, der mit nur drei Punkten weniger auf Platz zwei steht.der von einem österreichischen Getränkehersteller finanzielle Flügel bekommen hat,Aber fairerweise zugeben, dass RB Leipzig tollen Fußball spielt und sportlich völlig zurecht so weit oben in der Tabelle steht. Da die RB-Truppe jung und erfolgshungrig ist, dürfte sie auch in der Rückrunde an ihre bisherigen Leistungen anknüpfen - und dann wirdAuch wenn der FCB dem Emporkömmling im letzten Spiel des Jahres eineerteilte.Dass noch mehr Mannschaften in derin den Titelkampf eingreifen können, ist unwahrscheinlich. Die Teams auf den Plätzen drei bsi sechs haben schon einen beträchtlichen Rückstand auf das Topduo.Für den BVB, bei dem sichin der Rückrunde mächtig steigern muss, ist sogar die Champions League in Gefahr. Mitund der Berlinergibt es unerwartete, aber starke Konkurrenz.Die wichtigste Transferpersonalie in der Winterpause ist kein Neuzugang, sondern ein Verkauf.Das Mittelfeld-Ass wollte schon im Sommer gehen und hat im Verein und bei den Fans einen schweren Stand. Die Topclubs Paris St. Germain und Arsenal London sind bei Draxler gut im Rennen. Aber natürlich werden sich die Bundesliga-Vereine vor der Rückrunde noch verstärken.Vor allem derwill nach derpersonell aufrüsten. Dem Bundesliga-Dino, der als einziger Verein seit Ligagründung ununterbrochen dabei ist, droht mal wieder der Abstieg. Im Tabellenkeller haben es sich neben demund demauch hochkarätige Clubs wieundgemütlich eingerichtet.Übrigens: Der letzte Spieltag der Hinrunde findet erst vom 20. bis 22. Januar 2017 statt. Deswegen steht der "Herbstmeister" steht erst am 21. Januar fest, wenn RB Leipzig und Bayern München ihre Partien des 17. Spieltags ausgetragen haben.