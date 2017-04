Germany's Next Topmodel: Wer ist am 13.4.2017 raus?

14. April 2017 00:43 Sie wollten nur spielen: Bei GNTM standen Schach und ein Videodreh auf dem Programm. Doch für ein Model war am kurz vor den Top 10 Schluss: Wer bei Germany's Next Topmodel am 13.4.2017 raus ist? Es hat nun doch die beliebte, aber leider auch etwas verpeilte Giuliana erwischt. Das Transgender-Model wurde von den anderen Kanddiaten beim Haute-Couture-Modeschach matt gesetzt und hatte sich zuvor beim Dreh eines Gangstervideos mit Albino-Model Shaun Ross heftig blamiert: Lies hier alles zur GNTM-Folge vom 13.4.2017 und dem Aus von Giuliana.

Fotos: ProSieben/Micah Smith

"Das war ein Totalausfall!" - Vongab es beiam 13.4.2017 ziemlich klare Worte:, und sie hat es selbst verbockt, nicht in den Top Ten vonzu stehen.In der GNTM-Folge vom 13.4.2017 gabe es, stattdessen mussten die verbliebenen elf Models ihrbeweisen. Sie sollten mit demFilmszenen aus Gangsterballaden spielen. Giuliana hatte dabei mit ihrem Englisch arge Probleme - sie stotterte und brachte kein vernüftiges Wort heraus. Andere Kandidatinnen, wieund, machten das viel besser.Der Entscheidungswalk war diesmal dieim Modelbusiness, wieankündigte. Der GNTM-Mentor hatte zu Beginn der Folge mit sechs Mädels die Nase im Battle mit, der noch fünf Kandidatinnen am Start hatte, leicht vorn. Alle Mädchen mussten zum Schluss- "Die kosten gerne mal so viel wie ein Aut oder eine Eigentumswohnung" (Michalsky) - auf einem riesigengegeneiander antreten.Auch beim Modeschach machte Giuliana keine gute Figur. Ganz anders: Sie mausert sich so langsam zu einer Favoritin. Nicht zuletzt weil sie in London das Casting für einen Job gewann.