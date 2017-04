Germany's Next Topmodel: Wer ist am 20.4.2017 raus?

20. April 2017 23:24 Schlechte Presse: Heidi Klum ließ ihre Mädchen bei Germanys Next Topmodel Schlagzeilen machen, und nicht alle konnten mit der Presse gut umgehen. Beim Shooting in Megabubbles ist für ein Model der Traum vom zerplatzt wie eine Seifenblase: Wer ist bei GNTM am 20.4. rausgeflogen? Gewackelt haben die Dauerrivalinnen Anh und Sabine, und Lynn und Leticia sind von einem Trip nach New York nicht zurückgekommen. Doch erwischt hat es nach einer Episode voller Fehltritte eine andere ... Alles zur GNTM-Folge vom 20.4.: Wer ist raus? Was macht das Wetter in New York? Wer wird in der Model-Villa bevorzugt?

Fotos: ProSieben/Micah Smith

Fürist der Traum,zu werden,, in der die Mädchen beim Fotoshooting posieren mussten.kannte keine Gnade: Ohne zu wackeln, ist Brenda in der GNTM-Folge vom 20.4. direkt rausgeflogen. Schon vorige Woche musste sie zittern, diesmal wareinfach nicht überzeugend genug. Vonund Heidi Klum gab's beimdreimal den Daumen nach unten.Mehr Glück hatten. Die beiden Rivalinnen sind weiter beidabei. Beide wackelten allerdings - und mussten gemeinsam ein zweites Mal vor der Jury antanzen. Man könnte vermuten, dass ProSieben ein bisschen nachgeholfen hat: Schließlich liefern sich Anh und Sabine seit Wochen einen moderatenFür ziemlich heftige Kreischanfälle sorgte der. Den Luxus hatten sich Heidis Top Ten hart erarbeitet, auch wenn es gleich wiedergab. Team Michael durfte in die besser ausgestattete obere Etage einziehen, während sich Team Thomas im unteren Wohnbereich einrichten musste. Doch da gab es nicht einmal genügend Schränke und Kleiderbügel:Und dann mussten auch noch zwei Mädchen sofort wieder ihre Koffer packen.wurden von Heidi zurbeordert, wo sie sich im Blitzlichtgewitter sonnen durften. Allerdings musste Lynn vorher noch ein ziemlich großeslösen: Ihre Unterbuchse war einfach zu riesig für das kleine Schwarze. Dennoch: Wer in den letzten Jahren mit Heidi zu dieser Veranstaltung fuhr, wardabei!