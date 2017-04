Germany's Next Topmodel: Wer ist am 27.4.2017 raus, wer bekommt den Opel-Job?

27. April 2017 23:48 Modelmama Heidi Klum zeigte Gnade bei GNTM am 27.4.2017: Sie steckte ihre Models ins Puppenhaus, ließ sie durchs Hamsterrad laufen und stylte einen Boyfriend um. Aber nach Hause musste niemand. Alle neun Mädchen sind weiter. Aber nur eine ist die große Gewinnerin - und holte sich den begehrten Opel-Job: Carina ist ab sofort die Top-Favoritin auf den Titel Germany's Next Topmodel. Denn die Vergangenheit zeigt: Wer das Opel-Casting gewinnt, triumphiert auch im Finale.

Fotos: ProSieben/Micah Smith

Steht die Gewinnerin vonendgütlig fest? Wenn man dasfragt: Ja! Wer in der Vergangenheit das Casting für den Opel-Job gewonnen hat, wurde am Ende auch Siegerin in der Casting-Showund wahrscheinlich auch den Sieg.In der Folge am 27.4. überzeugte die selbstbewusste Tochter aus gutem Hause den Sponsor. Carina drehte den Werbespot mit Opel und kann nun ganz entspannt dementgegenschauen. Dassnicht gewonnen hat, wird ihr ganz recht sein: Immerhin hatte ihrangedroht, sie, sollte Sabine den Job kriegen.BeimhatGnade walten lassen: Kein Model ist beiam 27.4. rausgeflogen. Alle neun Kandiatinnen sind gut durch das, das diesmal der Catwalk war, gekommen. Ein Grund dafür war sicherlich: Die Mädchen hatten Besuch aus der Heimat., und Majas Freund bekam von Heidi gleich mal ein Umstyling verordnet: Die Rastazöpfe mussten ab., die übrigens ihren Töchtern sehr ähnlich sehen. Nur. Eine Erklärung dafür gab es nicht.Dasfand bei GNTM 2017 am 27.4. in einem überdimensionierten Puppenhaus statt. Die Models wurden wie Puppen geschminkt und eingekleidet und musstenspielen.