Gina-Lisa & Honey: erster Dschungelcamp-Flirt

18. Januar 2017 08:55 Was bahnt sich da zwischen Was bahnt sich da zwischen Gina-Lisa Lohfink und Alexander Keen aka Honey im Dschungelcamp an? Schon während der ersten gemeinsamen Dschungelprüfung am Sonntag schien es heftig zwischen den beiden TV-Sternchen zu knistern, während der gemeinsamen Nachtwache ging der Flirt dann in die nächste Runde. Am Lagerfeuer tauschten Gina-Lisa und Honey sehr tiefe Blicke aus und machten sich gegenseitig Komplimente. Und auch erste Berührungen gab es...

Anzeige

Gina-Lisa über Honey: "Ich hab' den echt lieb"

Peinliche Star Bilder unzensiert: Über 30 echt peinliche Star-Fotos



Gina-Lisa Lohfink ist von Honey ziemlich angetan, das steht fest. Als der Ex von GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo am Lagerfeuer mit Gina-Lisa von seinem Studium erzählt, gibt die sich ziemlich beeindruckt: "Echt, das hast du fertig gemacht? Wahnsinn. Boah, du bist der wahre Bachelor!" Das gefällt Honey, keine Frage. Und so geht er gleich mal in die Offensive und stellt fest:"Du hast da einen schwarzen Punkt", dabei wischt er ihr dann zärtlich übers Kinn. Das wiederum gefällt auch Gina-Lisa...sagt Gina-Lisa später über Honey. Das ist auch für die TV-Zuschauer nicht zu übersehen. Bleibt nur die Frage: Könnte da wirklich was laufen zwischen den beiden oder ist das alles nur geschickt eingefädelte PR? Schließlich lässt sich mit solchen Geschichten bekanntlich gut Sendezeit und am Ende eben auch Kohle verdienen...