Global Gladiators: Pietro Lombardi kassiert Mega-Gage

Global Gladiators, so heißt die neue TV-Show bei ProSieben. Acht deutsche Stars werden dann in einem Frachtcontainer durch Namibia gefahren und müssen bei ihren Stopps in sog. Gladiatorenkämpfen in zwei Gruppen gegeneinander antreten. Sozusagen das Pro7-Pendant zu "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" - aus dem Dschungelcamp wird das Wüstencamp. Und Pietro Lombardi ist ganz vorn mit dabei und soll für seine Teilnahme eine Rekordsumme kassieren.

290.000 Euro: Pietro Lombardi ist der Gagen-König

Global Gladiators: Welche Stars sind sonst noch dabei?

will aus Senderkreisen erfahren haben, dass Pietro für seine Teilnahme beimbekommt. Soviel hat noch kein deutscher Star vor ihm mit Trash-TV verdient - bisher galt Ben Tewaag, der Sohn von Uschi Glas, als Spitzenverdiener in Sachen Trash-TV- 2016 bekam er für seine Teilnahme bei Promi Big Brother 250.00 Euro. Somit könnte die Trennung von Sarah doch noch etwas Gutes für ihn bedeuten - denn ohne die vielen Schlagzeilen der vergangenen Monate hätte der Sender sicher nicht so viel Interesse an einem Engagement von Pietro gehabt!Neben Pietro Lombardi sind bisher drei weitere Teilnehmer für die neue Pro7-Show bestätigt: Ex-GNTM-Teilnehmerinwird sich auch den Strapazen des Wüstencamps stellen, genauso wie die ehemalige Fußballerin des Jahres,, und Ex-FußballerDoch die Promis müssen für ihre Gage ordentlich schuften, denn ähnlich wie das Dschungelcamp wird auch das Wüstencamp kein Luxusurlaub. Der Frachtcontainer, in dem die Promis transportiert werden, hat nämlich keine Fenster und die Betten bestehen lediglich aus 70 cm breiten Pritschen.