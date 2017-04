GNTM 2017: Alles über Sabine Fischer privat - ist sie Single oder hat sie einen Freund?

27. April 2017 14:06 Bei GNTM 2017 ist Sabine die Außenseiterin: Aber wie sieht's privat aus? Davon verrät die 23-Jährige mit dem niedlichen Lächeln bei Germany's Next Topmodel nicht viel. Was ihre Konkurrentinnen in Heidi Klums Castingshow nicht wissen: Sabine steht ziemlich fest auf ihren Beinen. Hier erfährst du alles über die schöne Münchnerin: Ist sie vergeben? Wen hätte sie fast geheiratet? So chaotisch ist ihr Leben ....

Sabine von GNTM 2017: Hat sie einen Freund?



Foto: Zacharie Scheurer/Getty Images for IMG

"Ich bin ein", hatim GNTM-Kandidatenvideo über ihr Privatleben verraten. Die 23-jährige stammt aus der Nähe von Würzburg in Franken. "Mit 18 bin ich in die Stadt gezogen, habe erstmal gejobbt", erinnert sie sich - und ist stolz, schon früh komplett selbständig und uanbhängig gewesen zu sein.: jedes Land der Welt zu bereisen.Mittlerweile lebt Sabine in. Dorthin zog sie, umzu studieren. In der bayrischen Landeshauptstadt hat sie auch einen von zweigewonnen und kam mit demzu Germany's Next Topmodel. Von Arroganz ist bei Sabine Fischer allerdings nichts zu spüren: Im Gegenteil, die Blondine wirkt eher zurückhaltend und kann nicht nur, sondern sticht auch mit einer guten Portion Ironieverständnis heraus.Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb wird sie. Sabine ist bei GNTM 2017 die erklärte- hat aber schon einige Jobs gewonnen. Auch beimam 27.4. gehört sie zu den Favoritinnen - ein Unding, findet vor allemSabine beschreibt sich selbst als sehr ehrgeizig und sehr penibel: "Wenn ein kleines Detail nicht passt, drehe ich durch!" Das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem, weil Sabine auch zugibt, manchmal imzu versinken. Auf einer langen Thailandreise lernte sie zum Beispiel mal einen Waliser kennen: "", verriet sie ProSieben. Doch als Sabine nach Wales flog, "hat's nicht mehr so gut funktioniert. Eine verrückte Geschichte von mir. Aber das passiert mir ständig."und gar nicht mal so unglücklich darüber.So bleibt ihr mehr Zeit, um beiihrein Gang zu bringen. Schließlich träumt Sabine Fischer privat davon,etwas zu leisten. Zum Beispiel als