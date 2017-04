GNTM 2017: Bubble-Shooting und Interview-Training

20. April 2017 08:55 "Diese Woche sollen die Models etwas über den Umgang mit den Medien lernen", sagt Heidi Klum zur GNTM-Folge vom 20.4.2017. Die zehn verbliebenen GNTM-Kandidatinnen werden deshalb von Bunte-Herausgeberin Patricia Riekel und Bunte.de-Chefredakteurin Julia Bauer bei Interviews so richtig in die Mangel genommen. Und besonders Anh graut es vor dieser Aufgabe: "Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Es gibt wirklich Dinge, über die ich nicht gerne spreche." Was sie damit wohl meint?

GNTM-Shooting im Wasserball



Das sind die Teams bei GNTM 2017:

In dieser Woche steht wieder ein besonderes Shooting bei Germany's Next Topmodel auf dem Programm: In knallbunt bestickten Bodysuits posieren die Mädchen in einem großen Wasserball und versuchen, in der durchsichtigen Kugel eine schöne Pose zu finden. Und das ist nicht so einfach, weiß auch Heidi Klum:Hier zählt also Sportlichkeit und ein gutes Körpergefühl!Aktuell gibt es einen Gleichstand bei den Teams von Michael Michalsky und Thomas Hayo. Jeweils fünf Mädchen hat jeder der Juroren noch im Rennen. Anh , (25) aus BerlinCarina, (19) aus MünchenLeticia, (18) aus IngolstadtRomina, (20) aus HambrückenBrenda, (23) aus BerlinCéline, (18) aus KoblenzLynn, (18) aus BeckumMaja, (19) aus LangenSabine, (23) aus MünchenSerlina, (22) aus Koblenz