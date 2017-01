GNTM 2017: Erste Bilder von den Dreharbeiten

26. Januar 2017 10:57 Die Dreharbeiten für die neue Staffel von "GNTM 2017"-Kandidatinnen mitten auf den Straßen von Los Angeles posieren. Inklusive vieler interessierter Zuschauer und Fotografen, die fleißig Bilder vom Shooting knipsten. Sieh dir hier die Fotos von den GNTM-Dreharbeiten an. Die Dreharbeiten für die neue Staffel von Germany's Next Topmodel sind schon in vollem Gange und Heidi Klum hat offensichtlich jede Menge Spaß dabei. Das beweisen die neuesten Paparazzi-Schnappschüsse aus Hollywood - dort ist die Modelmama nämlich mit ihren neuen Mädchen bei einem Fotoshooting geknipst worden. Nur in knappen Dessous und mit männlichen Models an ihrer Seite mussten die neuenmitten auf den Straßen von Los Angeles posieren. Inklusive vieler interessierter Zuschauer und Fotografen, die fleißig Bilder vom Shooting knipsten. Sieh dir hier die Fotos von den GNTM-Dreharbeiten an.

Das sind die neuen 'GNTM 2017'-Kandidatinnen

GNTM 2017: Kandidatinnen Bilder



Das sind sie also - die neuen Kandidatinnen von GNTM 2017. Bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel wurden die Mädchen bei einem heißen Sessous-Shooting von Paparazzi geknipst. Mit einem männlichen Model an ihrer Seite mussten sie sexy für die Linse des Fotografen posieren - und das vor den Augen der Jury und vielen interssierten Zuschauern. Kein Wunder, das Shooting fand auch mitten auf der Straße statt.Die Mädels mussten ganz schön rangehen - Heidi Klum scheint's zu gefallen (Bild: Splash News)Diese neue Kandidatin von GNTM 2017 schaut etwas kritisch auf die Paparazzi, die sie mitten beim Fotoshooting knipsten (Bild: Splash News)Das Shooting fand auf dem berühmten Hollywood Boulevard statt (Bild: Splash News)Beim Shooting mussten die Mädels sexy posieren und gaben alles (Bild: Splash News)Ganz schön viele Zuschauer... (Bild: Splash News)Und noch eine neue hübsche Anwärterin auf den Titel Germany's Next Topmodel 2017 (Bild: Splash News)