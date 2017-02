GNTM 2017: Melina und Giuliana sind Transgender-Models

07. Februar 2017 10:39

Sie sind bildhübsch, absolut feminin, doch sie haben ein kleines Geheimnis.undwollen Germany's Next Topmodel 2017 werden und sind unter den Bewerberinnen für die neue Staffel, die am 9. Februar bei ProSieben startet. Was Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky nicht wissen, als sich die hübschen Mädels vorstellen - sie sind Transgender-Models, kamen also als Jungen zur Welt!