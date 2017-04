GNTM 2017: So ist Carina Zavline privat - ihr Freund starb bei einem Unfall

27. April 2017 15:21 Bei GNTM 2017 gilt Carina als "Mrs. Arroganz". Privat hat die streitbare Kandidatin schon einen heftigen Schicksalsschlag erlebt. Ihr Freund starb mit 20 Jahren bei einem Unfall. Trotzdem wollte Carina unbedingt an der Modelshow von ProSieben teilnehmen. Sie hat halt einen starken Willen! Den bekam auch Justin Bieber zu spüren, den die selbstbewusste 19-Jährige in Paris abblitzen ließ. Alles über Carina Zavline ...

Summer is over???😱😩...#tbt the best 92 days of the year!!!☀️🐣💦🌊 Bye bye #summer16 !!! Ein Beitrag geteilt von Carina Z. (@carischa) am 31. Aug 2016 um 15:09 Uhr

Carina Zavline liebt den Luxus



GNTM 2017: Carina verlor ihren Freund



Wer es als Model zu etwas bringen will, muss sich selbst anpreisen. Das ist zumindest das Credo von, die beipolarisiert wie keine andere Teilnehmerin. Aber auch privat ist die 20-Jährige keineswegs zurückhaltend. In ihrer Abiturklasse bekam sie den zweifelhaften Spitznamenverpasst, verriet sie bei ProSieben. Mittlerweile gilt Carina bei vielen sogar schon als Nachfolgerin von Nervensäge Honey, der sich im letzten Jahr beiziemlich selbstverliebt präsentierte.Carina wurde am 11. März 1997 ingeboren hat dort ihre Kindheit verbracht, bevor sie nachzog. Ihre Eltern stammen aus der, Carinas Vater ist ein ziemlich wohlhabender Geschäftsmann. Auf ihrem privaten Instagram-Profil postet Carina gerne Fotos von sich in Luxusklamotten, auf einer Luxusyacht, in einem Luxusauto ...: Deutsch, Russisch, Englisch, Französisch und Spanisch. Zur Zeit studiert sie Kommunikationswissenschaft und Soziologie in München, hat aber das letzte halbe Jahrund das Leben in der Stadt der Liebe sichtlich genossen.Wenn man ihr glauben kann, war Carina privat ständig in angesagten Läden unterwegs und bestens in der Club-Szene vernetzt. Sie hat sogar mal: Der war in einem Pariser Club unterwegs, aber Carina wollte nicht hingehen, obwohl sie einen Tisch dort hatte, wie sie ProSieben verriet. Dabei kann sie ziemlich gut tanzen:. Ihr Tanzpartner war auch privat. Er, als Carina 18 war.Auf viele Zuschauer bei GNTM wirkt Carina ziemlich. Sie bestreitet das gar nicht: "Entweder man mag mich richtig. Oder nicht", sagte sie im offiziellen GNTM- Kandidatenvideo. Eine gewisse Selbstverliebtheit kann man ihr auf jeden Fall nicht absprechen:Privat präferiert Carina Markenklamotten wegen der "besseren Qualität". Sie hätte schließlich mal für Karl Lagerfeld gearbeitet ...