GNTM am 27.4.2017: Die Mädchen werden zu Puppen

27. April 2017 10:49 In der vergangenen GNTM-Folge bekam Brenda kein Foto von Modelmama Heidi Klum. Damit sind nun noch neun Mädchen im Rennen um den Titel "Germany's Next Topmodel 2017" und die müssen sich in der kommenden Folge am 27. April nicht nur bei einem gruseligen Märchen-Shooting beweisen. Auch das mitunter wichtigste Casting der Staffel steht auf dem Programm. Opel sucht ein neues Werbegesicht. Und GNTM-Fans wissen es natürlich: Wer diesen Job ergattert, ist so gut wie sicher im Finale. Im letzten Jahr war es sogar Gewinnerin Kim Hnizdo, die sich auch zuvor den Opel-Job sichern konnte.

Wer ergattert den Werbedeal mit Opel?

So langsam aber sicher geht es bei Germany's Next Topmodel in die heiße Phase. Nur noch neun Mädchen sind im Rennen und der Konkurrenzkampf damit immer härter. Und auch die anstehenden Jobs werden immer entscheidender. So steht am 27.4.2017 das Opel-Casting für die neue Werbekampagne an. Und diesen Job will wirklich jedes Mädchen, denn der Platz im GNTM-Finale 2017 ist damit so gut wie gesichert.Neben dem Opel-Casting müssen sich Kandidatinnen auch wieder bei einem Fotoshooting beweisen. Vor der Linse von Starfotografin Kimberley Gordon zwängen sich die Mädchen in kleine Puppenhäuser und posieren als 'Alice im Wunderland'. "Dabei verkörpern sie aber nicht das kleine liebe Mädchen, das wir aus der Geschichte kennen, sondern eine Alice mit verschiedenen Facetten", stellt Heidi Klum klar.Céline, (18) aus KoblenzLynn, (18) aus BeckumMaja, (19) aus LangenSabine, (23) aus MünchenSerlina, (22) aus KoblenzAnh, (25) aus BerlinCarina, (19) aus MünchenLeticia, (18) aus IngolstadtRomina, (20) aus Hambrücken